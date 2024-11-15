Владимир Зеленский
Новый «план стойкости» Владимира Зеленского вызывает недоумение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
Ранее Зеленский сообщил о скором представлении нового плана для Украины, «плана стойкости», который будет состоять из 10 пунктов, охватывающих вопросы безопасности, энергетики, вооружений и культурного суверенитета.
По его словам, победа, превращающаяся в предательство, является традицией украинской политики. Он добавил, что в озвученных Зеленским различных вариантах плана можно запутаться.
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«Новый план Зеленского вызывает недоумение по той простой причине, что буквально вчера у него был план победы, а теперь план стойкости. Что произошло за этот короткий период, если собирающийся побеждать человек теперь надеется хотя бы выстоять?» — отметил Рогов.
По его словам, победа, превращающаяся в предательство, является традицией украинской политики. Он добавил, что в озвученных Зеленским различных вариантах плана можно запутаться.
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Элина Позднякова