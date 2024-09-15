Глава киевского режима считает слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта предвыборными обещаниями, передают журналисты телеканала CNN.
«Я не могу понять его сегодня, потому что не знаю всех деталей, что он имеет в виду... Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания - это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны», — прокомментировал экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая.Дональд Трамп не единожды заявлял, что у него есть план быстрого завершения конфликта на Украине. Речь шла о том, чтобы все закончить буквально за один день.
В Кремле отмечали, что проблема является достаточно сложной для простых решений.
Читайте также:
Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
Стало известно о нехватке оружия в США
Лондон, Париж и Берлин обсудят разрешение для Киева бить вглубь России по навигации США
Никита Кротов