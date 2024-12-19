Зеленский панибратски отозвался о Трампе

Владимир Зеленский панибратски отозвался об избранном президенте США Дональде Трампе, похвалив его за силу. Это произошло в ходе встречи политиков на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе.
Зеленский заявил, что Трамп очень сильная личность. Позднее в беседе с журналистами он выразил желание, чтобы американский президент был на стороне Украины.
Кроме того, во время встречи с Трампом Зеленский поприветствовал его словами: «Какие эмоции? Добро пожаловать, Дональд».
Также украинский лидер подчеркнул, что его американский коллега хочет подробнее обсудить украинский конфликт, поскольку он начался и продолжается во время, когда Трамп не был президентом, поэтому он не знает всех деталей происходящего. Зеленский отметил, что хочет выслушать позицию избранного главы США о конфликте и передать своё мнение.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что добьется завершения конфликта на Украине путём переговоров, и сделает это за 24 часа. В России проблему считают слишком сложной для такого простого решения.
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Кроме того, во время встречи с Трампом Зеленский поприветствовал его словами: «Какие эмоции? Добро пожаловать, Дональд».
Также украинский лидер подчеркнул, что его американский коллега хочет подробнее обсудить украинский конфликт, поскольку он начался и продолжается во время, когда Трамп не был президентом, поэтому он не знает всех деталей происходящего. Зеленский отметил, что хочет выслушать позицию избранного главы США о конфликте и передать своё мнение.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что добьется завершения конфликта на Украине путём переговоров, и сделает это за 24 часа. В России проблему считают слишком сложной для такого простого решения.
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Анастасия Чинкова