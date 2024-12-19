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Зеленский панибратски отозвался о Трампе

Владимир Зеленский панибратски отозвался об избранном президенте США Дональде Трампе, похвалив его за силу. Это произошло в ходе встречи политиков на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе.
Зеленский заявил, что Трамп очень сильная личность. Позднее в беседе с журналистами он выразил желание, чтобы американский президент был на стороне Украины.

Кроме того, во время встречи с Трампом Зеленский поприветствовал его словами: «Какие эмоции? Добро пожаловать, Дональд».



Также украинский лидер подчеркнул, что его американский коллега хочет подробнее обсудить украинский конфликт, поскольку он начался и продолжается во время, когда Трамп не был президентом, поэтому он не знает всех деталей происходящего. Зеленский отметил, что хочет выслушать позицию избранного главы США о конфликте и передать своё мнение.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что добьется завершения конфликта на Украине путём переговоров, и сделает это за 24 часа. В России проблему считают слишком сложной для такого простого решения.

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В ДНР раскрыли, что нужно Трампу, чтобы войти в историю миротворцем
Советник главы ДНР Гагин: Трамп станет миротворцем, если остановит помощь Киеву
19 декабря 2024, 21:34

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп войдет в историю как миротворец, если остановит финансовую поддержку Киева. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, западные страны устали поддерживать режим Владимира Зеленского.
«От этой войны устали и сами страны НАТО, которые обложили нас санкциями. И граждане этих государств уже утомились от обязанности платить дань Зеленскому — для того, чтобы он продолжал войну», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Гагин также подчеркнул, что мир будет возможно только на условиях России с достижением целей СВО — денацификацией и демилитаризацией Украины. Советник отметил, что Киев должен отказаться от нацистской политики и потерять возможность продолжать геноцид.

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Стали известны перспективы для диалога России и США
Политолог Межевич предположил, что перспективы диалога между РФ и США имеются
19 декабря 2024, 21:22

Фото: iStock/donfiore

Политолог-международник Николай Межевич предположил, что на данный момент имеются перспективы диалога между Россией и США. По его словам, у каждой из сторон есть «все карты на руках».
«Можно предположить, что перспективы диалога между державами имеются. Да, контактов не было 4 года, но сейчас и у одной, и у другой стороны «все карты на руках». При этом у Киева никаких карт на руках нет. И когда Украина заявляет, что у нее нет желания использовать в качестве посредника в переговорах Венгрию, да и в посредничестве США они особо не нуждаются, это вызывает недоумение. Он же сам себе законодательно запретил вести переговоры с РФ, а значит, посредник ему понадобится в любом случае», — заявил эксперт в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский сбежит за границу, где его возьмут на содержание те люди, которых он сейчас обслуживает, сообщают argumenti.ru. При этом российский лидер добавил, что, если лидер киевского режима вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал, что «мне нужно политическое убежище», то Россия никому не отказывает.

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Путин: в Киеве размещена серьёзная система ПВО, которую организовал Запад
19 декабря 2024, 20:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что в Киеве размещена серьёзная и организованная странами Запада система противовоздушной обороны (ПВО).
«Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю — там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО», — обратил внимание Владимир Путин.

Обсуждая возможную дуэль с использованием российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник», президент Российской Федерации уточнил, что страны Запада могут подключить и системы противоракетной обороны, которые находятся в Румынии и в Польше.

Ранее многие зарубежные СМИ особенно выделили слова президента России Владимира Путина о «дуэли» с «Орешником». Например, американский телеканал NBC News, журналист которого присутствовал на совместной прямой линии и пресс-конференции Путина, подчеркнул, что российский лидер в шутку заявил, что хотел бы вызвать западные страны на «высокотехнологическую дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности новейшей российской ракетной системы.

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#орешник
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Евросоюз принял постановление о решении оставить активы России замороженными
19 декабря 2024, 20:37

Фото: iStock/artJazz

Саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех стран Евросоюза решение, что незаконно заблокированные суверенные активы России останутся заморожены до завершения конфликта и компенсации Украине убытков, причинённых боевыми действиями, следует из итогового заявления саммита.
Отмечается, что данное решение может быть пересмотрено исключительно единогласным постановлением другого саммита.

Евросоюзу необходимо максимально долго, вне зависимости от условий завершения российско-украинского конфликта, сохранять российские активы в незаконно замороженном состоянии. Это связано с тем, что доходы от активов уже расписаны на десятилетия вперёд – они должны пойти на обслуживание предоставляемых Киеву кредитов Евросоюзом и G7.

Также в решении саммита уже указаны параметры внешнего финансирования Украины на предстоящий год в размере 30,6 млрд долларов.

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#доходы
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Лавров обсудил конфликт на Украине с главой МИД Швейцарии
19 декабря 2024, 20:34

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом конфликт на Украине и указал на недопустимость расширения НАТО на восток. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Лавров подробно изъяснил позицию России по урегулированию конфликта с акцентом на подходы, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Лавров отметил недопустимость расширения НАТО на восток, что и стало одной из первопричин ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным.

Кроме того, российский министр указал Кассису на бессмысленность предъявления Москве согласованных Западом и Украиной ультиматумов по завершению конфликта на фоне попыток Швейцарии продвигать идею урегулирования с опорой на «формулу Зеленского».

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«Орешник» в Белоруссии — смертный приговор для Польши
Кедми: размещение «Орешника» в Белоруссии — приговор для Польши
19 декабря 2024, 19:53

Фото: istockphoto/vadimrysev

Размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии станет смертным приговором для Польши. Такое мнение высказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.
Его слова приводит портал «Поглед Инфо». По словам Кедми, этот новый вид оружия полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на Украине, так и оценку потенциальных угроз со стороны Запада.

«Появление «Орешника» в Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории соседней Польши, от которых будет исходить хотя бы малейшая угроза для России», — заявил политолог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить в стране «Орешник». По его словам, этот шаг будет способствовать усилению оборонной мощи Союзного государства перед лицом возрастающей угрозы со стороны Запада.

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Проблемы с демографией, будущее YouTube и дуэль с «Орешником»: главные заявления Путина на прямой линии
19 декабря 2024, 19:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

19 декабря в Гостином Дворе в Москве состоялась итоговая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией. Глава государства ответил на вопросы россиян и журналистов на различные темы. Много вопросов было связано с СВО и Курской областью, возможными переговорами с Украиной, людей интересует рост цен на продукты, «Орешник» и когда же уже закончится спецоперация. Главные заявления Путина в рамках программы «Итоги года» — в материале «Радио 1».

Главные заявления Владимира Путина на прямом эфире 2024


Президент России Владимир Путин сделал во время Прямой линии множество заявлений на различные темы. Вот основные из них:

Заявления Владимира Путина о США и ЕС


Путин отметил рост российской экономики на 8% по итогам двух последних лет, тем временем как в США этот показатель — 6%, а в ЕС — 1%, а в ведущей экономике еврозоны, в Германии — 0%.

Говоря о невозможности сбить «Орешник», Путин предложил устроить совместно со странами Запада некий эксперимент.

«Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут натовские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем туда удар «Орешником». Мы к такому «эксперименту» готовы. Готовы ли они...» — предложил Путин.

Кроме того, Владимир Путин в очередной раз заявил, что все страны НАТО фактически воюют с Россией. При этом он отметил, что готов встретиться с избранным президентом Дональдом Трампом для обсуждения мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По словам Путина, они не общались более четырех лет.
Путин объяснил, почему не отвечает на оскорбления иностранцев
Путин объяснил, почему не отвечает на оскорбления иностранцев

Заявление Владимира Путина об Украине


Российская сторона всегда готова и к переговорам, и к компромиссам по сложным вопросам либо при возникновении противоречий, заявил Владимир Путин. По его словам, политика по сути своей вся состоит из компромиссов. Однако российский президент подчеркнул, что любой договор подразумевает согласие двух сторон. Важно, чтобы Украина также была готова к переговорам и определённым компромиссам.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)


При этом Путин, говоря о Зеленском, напомнил, что если первое лицо страны считается нелегитимным, то и все остальные уровни власти также теряют свою легитимность. В этой связи он выразил мнение, что любые действия и решения, принимаемые такой властью, могут быть поставлены под сомнение. Тем не менее, Путин подтвердил готовность России вести диалог без предварительных условий.

«Мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе с Зеленским», — заявил российский лидер.

Однако президент также добавил, что подписание международных документов возможно только с легитимной властью.

По словам Путина, на Украине нужна не заморозка конфликта и прекращение огня на короткое время. Необходимо добиться долгосрочного и прочного мира, который даст гарантии безопасности России.

Заявления президента России про ситуацию с демографией


Демографическая проблема является одной из ключевых в современной России. По словам президента России Владимира Путина, рост рождаемости в стране упал до 1,41%. Он отметил, что такой показатель рождаемости является очень низким, но в такой же ситуации находятся и другие страны, например, Испания, Норвегия, Финляндия и так далее.
Прямая линия с Владимиром Путиным (Фото: kremlin.ru)

Коэффициент рождаемости необходимо поднять как минимум до 2,1%, а чтобы обеспечить прирост населения — до 2,3%. Путин также отметил, что количество женщин в возрасте деторождения сократилось на 30%.

«Девочки нужны, девушки», — заявил Путин.
При этом он отметил, что в Чечне и Тыве с демографической ситуацией всё в порядке.

Позже президент сказал, что не будет чувствовать себя полностью счастливым, пока российские бойцы не вернутся с фронта, не наладится демография и не будут реализованы другие планы.

Владимир Путин — о счастье и мечте
Владимир Путин — о счастье и мечте

Что будет с Ютубом в России


В рамках Прямой линии блогер Влад Бумага поинтересовался у президента Путина, что ожидает YouTube и Google в России.

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы, избегать жульничества в Сети, не злоупотреблять Сетью, чтобы достигать политических целей своих правителей», — ответил Владимир Путин.

Президент обратил внимание, что люди часто начинают искать на видеохостинге контент на тему культуры или музыку, а поисковая система предлагает им то, что является пропагандой и не имеет отношения к запросу. Кроме того, YouTube и Google удаляют имена и материалы российских артистов и политических деятелей.

По словам российского лидера, эти действия нарушают законы РФ, и Роскомнадзор правильно поступает, предъявляя претензии видеохостингу и корпорации. Таким образом, Путин подчеркнул, что YouTube и Google должны сами решить, готовы ли соблюдать российское законодательство.
Он также обратил внимание, что свято место пусто не бывает, намекая на развитие российских сервисов видеоконтента.

Как отреагировал запад на заявление Путина об «Орешнике»


Многие зарубежные СМИ особенно выделили слова президента России Владимира Путина о «дуэли» с «Орешником».

Daily Mail отметила, что российский президент с насмешкой бросил вызов западным союзникам и партнёрам Украины. А американская газета The Wall Street Journal подчеркнула, что Путин якобы хвастался и подстрекал Запад.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Американский телеканал NBC News, журналист которого присутствовал на совместной прямой линии и пресс-конференции Путина, подчеркнул, что российский лидер в шутку заявил, что хотел бы вызвать западные страны на «высокотехнологическую дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности новейшей российской ракетной системы. Издание Sun написало, что своим предложением Путин обратился к «западному скептицизму» по вопросу возможностей «Орешника».

Как закончился прямой эфир Владимира Путина


Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» 2024 в этом году продлилась 4,5 часа. В конце президент отметил, что относится к России, как к своей семье.

«В преддверии Нового года, это семейный праздник, и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. Желаю всем успеха, счастья и благополучия», — с такими пожеланиями Путин к жителям России.

На такой доброй ноте глава российского государства закончил Прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией.

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Путин признал пропуск спецслужбами убийства Дугиной и Кириллова
19 декабря 2024, 19:14

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Российские правоохранительные органы и спецслужбы пропустили удары по журналистке Дарье Дугиной и начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кирилову. Об этом заявил президент России Владимир путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
Глава государства подчеркнул, что покушение на Кириллова является не единичным случаем. По отношению к людям других профессий также совершались покушения. В частности, Путин вспомнил убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Президент назвал эти трагедии террористическими актами, совершёнными киевским режимом. Однако произошло так, что российские правоохранители и сотрудники спецслужб пропустили эти атаки.

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Санду признала, что власти Молдавии не уделяли внимания русскоязычным гражданам
19 декабря 2024, 19:04

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Власти Молдавии не уделяли должного внимания проведению диалога с русскоязычными жителями. Об этом заявила президент страны Майя Санду на итоговой пресс-конференции.
По итогам состоявшихся осенью выборов Санду признала, что власти допустили много ошибок. Теперь необходимы изменения в правительственной команде. Глава Молдавии подчеркнула, что на многие ошибки ей указали граждане во время предвыборных встреч.

Она признала, что власти не уделили внимания проведению диалога с населением на русском языке. Особенно это касается Гагаузии, где далеко не все владеют румынским языком. В следующем году Санду пообещала чаще посещать автономию и проводить беседы с гражданами.

Также глава государств отметила необходимость расширения госпрограммы по изучению румынского языка, который она считает государственным в Молдавии.

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