Зеленский: «Замяли без расстрелов» бунт женщин против ТЦК в Виннице

05 августа 2025, 06:18

Владимир Зеленский впервые прокомментировал протесты в Виннице, где женщины пытались освободить 100 мобилизованных мужчин: «Отморозки тэцэкашные устроили почти «Панаму»... замяли без расстрелов. Иногда очень хочется»