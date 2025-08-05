Зеленский: «Замяли без расстрелов» бунт женщин против ТЦК в Виннице
Владимир Зеленский впервые прокомментировал протесты в Виннице, где женщины пытались освободить 100 мобилизованных мужчин: «Отморозки тэцэкашные устроили почти «Панаму»... замяли без расстрелов. Иногда очень хочется»
Инцидент произошел 1-2 августа: родственники задержанных, включая беременных женщин и подростков, штурмовали стадион «Локомотив», выламывая ворота. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки, задержав десятки протестующих.
Зеленский назвал действия ТЦК «подпортившими картину», но похвалил силовиков за отсутствие расстрелов. Параллельно он похвастался передачей дел на своих соратников (вице-премьера Алексея Чернышова, совладельца «Квартал-95» Тимура Миндича) в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), назвав себя «выдающимся актером».
Бывший советник Кучмы Олег Соскин осудил подавление протеста. Депутат Рады Артем Дмитрук подтвердил, что на стадионе удерживали мужчин для мобилизации, а полиция избивала их родственниц.
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