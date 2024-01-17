Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский переживает, что Россия может захватить Украину

Зеленский переживает, что Россия может захватить Украину

Зеленский: Без западной поддержки Россия может захватить Украину
17 января 2024, 18:39

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину, призвав союзников не экспериментировать с оказанием военной помощи.
«Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Потому что без помощи США, ЕС Украина будет бороться, но станет слабее, и это будет возможность для России захватить нас», - заявил Зеленский.

Он также добавил, что, когда Россия захватит Украину, она вступит в войну с НАТО. По мнению украинского президента, глава российского государства только этого и желает.


Ранее в правительстве ФРГ заявили, что в 2024 году Берлин окажет военную помощь Украине в размере более чем €7 млрд. Германия с момента начала СВО занимает второе место после США по объёмам выделенной Киеву помощи.

Читайте также:

Капитан ВМС США Гарри Табах: У Киева нет друзей в Белом доме

Политолог Золотарёв: Украине придётся пойти на мир на невыгодных условиях

Орбан предложил новый способ финансирования Украины
#сша
#россия
#помощь
#украина
#германия
#фрг
#ес
#нато
#сво
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
Кэмерон намерен призывать лидеров стран противодействовать обходу РФ санкций
17 января 2024, 18:53

Фото: iStock/nevenmn

Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон заявил, что будет призывать лидеров западных государств противодействовать обходу РФ введенных санкций. Об этом Кэмерон сообщил на пресс-конференции в рамках ВЭФ в Давосе.
По словам Кэмерона, в Британии тщательно следят за тем, чтобы введенные страной санкции не обходили другие государства. Стоит отметить, что множество западных политиков не раз высказывались на тему того, что несмотря на введенные санкции РФ удается не только сохранять стабильное экономическое положение, но и улучшать его. Так немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается элитами некоторых недружественных стран. По словам российского лидера, текущая экономическая ситуация в стране является устойчивой.

Читайте также:

В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы

В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России

Путин: Россия выдержала санкционное давление
#россия
#санкции
#соцсети
#владимир путин
#германия
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин провёл первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России
17 января 2024, 17:37

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин провёл своё первое заседание в качестве кандидата в президенты Российской Федерации.
17 января действующий российский президент впервые прибыл в свой избирательный штаб, который располагается в Гостином дворе.

Владимир Путин побеседовал с сопредседателями штаба: Владимиром Машковым, Марьяной Лысенко и Артёмом Жогой.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Путин поблагодарил сопредседателей за проделанную работу, они же, в ответ, выразили уверенность в победе Путина на мартовских президентских выборах, а также в победе России в специальной военной операции на Украине.

Читайте также:

Путин порекомендовал использовать ИИ при расследовании преступлений

В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей

Власти РФ направили более триллиона рублей в новые регионы, сообщил Путин
#владимир путин
#президент
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Миронов заявил о потребности Китая в России
17 января 2024, 17:13

Фото: istockphoto.com/klenger

Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов высказал мнение о том, что Китай заинтересован в России для того, чтобы решить проблемы с Тайванем.
«Крупные китайские компании нам напрямую не поставляют продукцию, опасаясь санкций. Нам их поставляли мелкие поставщики. Даже если их закроют, они опять откроются под другим юридическим лицом. Я думаю, что в этом случае это просто игра, потому что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией для решений проблемы с Тайванем, чтобы Москва была прочным тылом и союзником», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.

При этом, он отметил, что антироссийские санкции не оказали предполагаемого их создателями влияния на российскую экономику благодаря переориентации России на альтернативные рынки.

Читайте также:

Экс-премьер Великобритании тайно лоббировала продажу оборонного оборудования КНР

ЕС начал реализацию плана по использованию доходов от замороженных активов России

Китай поблагодарил Россию за позицию по ситуации с выборами на Тайване
#санкции
#китай
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Оленченко: ЕК пытается противодействовать связям РФ и Грузии
17 января 2024, 15:14

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал инициативу Еврокомиссии по «борьбе» с дезинформацией в Грузии и «иностранным вмешательством и манипулированием» попыткой противодействовать развитию естественных территориально-исторических связей государства с Россией.
«Они стремятся влиять на политическое руководство в стране, противодействовать дальнейшему развитию исторических связей Грузии и России, пытаются создать антироссийские настроения. Мне так видится цель этого проекта, если отшелушить всякие красивые слова о «борьбе с дезинформацией» и «развитии гражданского общества», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.

Специалист подчеркнул, что в ЕК под понятием «дезинформация» понимают всё то, что не совпадает с общеевропейской риторикой.

Ранее Европейская комиссия намерена запустить новую программу, в рамках которой в том числе будет способствовать «борьбе» с дезинформацией в стране, а также с «иностранным вмешательством и манипулированием».

Читайте также:

ЕК намерена помочь «борьбе» с дезинформацией в Грузии

В ЕС предложили план на случай, если Трамп «бросит Европу»

США уличили в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине
#ес
#ек
#грузия
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пакистан отозвал посла из Ирана сразу после ракетного удара
17 января 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

МИД Пакистана решил отозвать своего посла из Ирана на фоне ракетного удара, который был нанесён по пакистанской провинции Белуджистан.
Данное заявление было опубликовано на сайте ведомства 17 января.

«Этот противоправный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран», — сказано в сообщении.

Дипломаты считают удар баллистическими ракетами Ирана «неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана», а также нарушением международного права, целей и принципов Устава ООН. МИД также настоял на том, чтобы иранский посол в Пакистане находился в Иране, куда отправился с визитом ранее.

«Мы также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые продолжались или планировались между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни», —сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли, три человека пострадали в результате удара, который нанес Иран по территории Пакистана. Об этом сообщили в МИД этой страны, подчеркнув, что случившееся может иметь самые серьёзные последствия.

Также иранские государственные СМИ сообщили, что нанесли удар ракетами и беспилотниками по двум штабам суннитской группировки боевиков «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенным в пакистанской провинции Белуджистан. Эта группировка взяла на себя ответственность за штурм полицейского участка в городе Раск в середине декабря. Тогда погибло 11 иранских полицейских.

Читайте также:

Генсек ООН заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние

GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге самых сильных армий мира

«Сотрут с лица земли»: Американский журналист выступил с пророчеством об Украине
#иран
#политика
#новости
#ракетный удар
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕК намерена помочь «борьбе» с дезинформацией в Грузии
17 января 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/Alexandra Bykova

Европейская комиссия намерена запустить новую программу, в рамках которой в том числе будет способствовать «борьбе» с дезинформацией в стране, а также с «иностранным вмешательством и манипулированием».
Отмечается, что на эти цели планируется выделить более €5,8 млн.

«Повышение осведомлённости широкой общественности об угрозах национальной безопасности и гибридных угрозах (в сфере кибербезопасности, а также связанных с дезинформацией, зарубежным вмешательством и манипулированием) путём работы с соответствующими негосударственными и государственными субъектами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.

Читайте также:

В ЕС предложили план на случай, если Трамп «бросит Европу»

США уличили в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине

ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС
#евросоюз
#ек
#грузия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек ООН заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние
Гутерреш: у некоторых стран больше влияния, чем у постоянных членов Совбеза ООН
17 января 2024, 14:45

Фото: iStock/Askolds

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на сегодняшний день в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН, к которым относятся Россия, Китай, США, Франция, Великобритания. Об этом Гутерреш сообщил на Всемирном экономическом форуме.
По мнению генсека ООН, пять постоянных членов Совбеза ООН могут долгое время находиться в состоянии дискуссии, чтобы принять текст, в котором достигается согласия по какому-либо вопросу. Гутерреш подчеркнул, что в конечном итоге, воздействие этих государств на реальность является гораздо меньшим, чем влияние стран среднего порядка.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что главная функция ООН – укрепление мира во всём мире, однако сегодня она не может остановить тяжелые противостояния между государствами.

Читайте также:

В ЕС предложили план на случай, если Трамп «бросит Европу»

Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ

Предсказавший развал СССР историк раскрыл неожиданное будущее России
#воз
#план
#оон
#ес
#ек
#страны
#россия
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЕС предложили план на случай, если Трамп «бросит Европу»
Барли призвала к независимости от США в обороне на случай, если Трамп бросит ЕС
17 января 2024, 14:20

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что Евросоюзу для достижения независимости необходимо более тесное сотрудничество в области обороны на тот случай, если Дональд Трамп станет президентом США и «бросит Европу». Об этом сообщает Funke.
Барли отметила, что первый срок президентства Трампа продемонстрировал Европе, что она должна стать более независимой в стратегическом вопросе. По ее словам, в настоящий момент цель государств Европейского союза должна заключаться в общих закупках и производствах военной продукции.

Напомним, следующие выборы президента США пройдут в ноябре текущего года. Бывший американский лидер Дональд Трамп планирует выдвигать свою кандидатуру от Республиканской партии. Нынешний глава государства Джо Байден в апреле сообщил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

Читайте также:

ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС

Предсказавший развал СССР историк раскрыл неожиданное будущее России

Блинкен заявил, что не видит перспектив переговоров по перемирию на Украине
#выборы
#сша
#дональд трамп
#будущее
#лидер
#ек
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США уличили в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине
AT: США пытаются затянуть украинский конфликт, чтобы не признавать поражение
17 января 2024, 13:40

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Конфликт на Украине до сих пор продолжается, так как Соединенные Штаты не хотят признавать свое поражение в год президентских выборов. Такое мнение озвучил обозреватель Эл Биененфельд для The American Thinker.

«Администрация (президента США Джо — прим. ред. ) Байдена пытается затянуть боевые действия, чтобы избежать необходимости признать унизительное поражение в год выборов. Украинский конфликт должен был закончиться еще вчера», — пишет журналист.
Автор публикации отмечает, что власти США спровоцировали конфликт на Украине. По мнению Биененфельда, Пентагон и Государственный департамент Штатов начали планировать военные действия на Украине еще на момент президентства Дональда Трампа.

Он также отметил, что после анализа событий на Украине, можно сделать вывод о низком качестве руководства Запада. США командуют, но потерпели неудачу, и из-за стратегии России конфликт на Украина «безнадежен», полагает автор.

Читайте также:

«Ужасающие цифры»: Захарова рассказала о заключённых на Украине россиянах

ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС

GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге самых сильных армий мира
#сша
#военные
#конфликт
#журналист
#мнение
#администрация
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф