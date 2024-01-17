Зеленский переживает, что Россия может захватить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину, призвав союзников не экспериментировать с оказанием военной помощи.
«Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Потому что без помощи США, ЕС Украина будет бороться, но станет слабее, и это будет возможность для России захватить нас», - заявил Зеленский.
Он также добавил, что, когда Россия захватит Украину, она вступит в войну с НАТО. По мнению украинского президента, глава российского государства только этого и желает.
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