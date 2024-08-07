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Зеленский пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией

Лейрос: просьбы Киева сбивать российские ракеты приведут к масштабной войне
07 августа 2024, 16:41
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Просьбы Владимира Зеленского к Западу начать сбивать ракеты ВС РФ в небе над Украиной могут привести к масштабной войне. В этом уверен аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
«Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата», — говорится в статье.

По словам Лейроса, таким образом Зеленский хочет подобного развития событий из-за провала ВСУ на поле боя, надеясь втянуть в конфликт страны НАТО.



Ранее журналист Джонатан Саксти писал, что мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней. По мнению автора публикации, есть несколько конфликтов, способных стать глобальным вооруженным противостоянием. Наиболее вероятные регионы, пишет Саксти, Восточная Европа, Азия и Ближний Восток.

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В РФ сравнили атаку боевиков ВСУ под Курском с рейдом Пригожина
Журналист Шурыгин не заметил сходства боев под Курском с рейдом ЧВК «Вагнер»
07 августа 2024, 16:41

Фото: istockphoto/N-sky

Атаку со стороны боевиков ВСУ в Курской области с рейдом ЧВК «Вагнер» в июне прошлого года сравнил военный журналист Владислав Шурыгин и не увидел сходств между событиями. Об этом он заявил на «Соловьев.Live».
«Пригожинский рейд начался с района, где не было никаких следов обороны, это был наш глубокий тыл, и он по тылам, по нашим глубоким коммуникациям пошел. Во-вторых, как мы помним, что главной проблемой было то, что шли свои, это была драматичная история», — сказал Шурыгин.

Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ на прилегающей к Курской области территории 6 августа. Украинские радикалы получили жесткий отпор. Российские войска действуют совместно с погранслужбой ФСБ. Как ранее заявлял командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, ситуацию нельзя считать критичной.

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Путин поручил Мантурову координировать работу ведомств в Курской области
07 августа 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову безотлагательно заняться координированием ситуации в Курской области. Об этом шла речь на совещании главы государства с членами правительства РФ.
«Прошу членов правительства заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича», — сказал Путин.
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей.

По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.

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«Уже вчера»: Великобритания спрогнозировала начало мировой войны
Express: мировая война начнется в ближайшее десятилетие
07 августа 2024, 15:55

Фото: istockphoto/melis82

Мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней. Об этом написал в своей статье для издания Express журналист Джонатан Саксти.
«Время готовиться к войне пришло уже вчера. Нужно восстанавливать войска и реинвестировать в технику, технологии и другие ресурсы», — считает автор материала.

По мнению автора публикации, есть несколько конфликтов, способных стать глобальным вооруженным противостоянием. Наиболее вероятные регионы, пишет Саскти, Восточная Европа, Азия и Ближний Восток.

Журналист уточнил, что три точки способны «поджечь» Землю, а именно, конфликт на Украине, израильско-палестинский, а также споры между КНР и США по поводу острова Тайвань.

«Мы долго пожинали плоды длительного мира и теперь обманываем себя, думая, что он будет вечным. Не будет», — заключил колумнист.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад начинает постройку нового военного блока в духе германо-итальянско-японской «оси».

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Стала известна причина наступления ВСУ в Курской области
Захарова: Зеленский отправил ВСУ в Курскую область, чтобы продлить мобилизацию
07 августа 2024, 14:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский отправил украинских военных на «мясорубку» в Курскую область, чтобы незаметно продлить мобилизацию на Украине. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. По ее словам, правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.

Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. По данным Минобороны РФ, операция по уничтожению украинских боевиков на границе в Курской области продолжается до сих пор.

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Украина открыла в Африке «второй фронт»
Захарова: Украина открыла в Африке «второй фронт»
07 августа 2024, 13:39

Фото: сайт МИД РФ

Боевики ВСУ не могут победить Россию на поле боя, поэтому Украина открыла «второй фронт» в Африке. Об этом РИА Новости заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского (экс-президент Украины) решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — сказала официальный представитель российского МИДа.

Захарова подчеркнула, что киевский режим пользуется террористическими методами, совершая диверсии, обстреливая гражданскую инфраструктуру и совершая убийства с политическим подтекстом.

Дипломат резюмировала, что Россия продолжит обращать внимание международного сообщества на варварское поведение режима Зеленского, ведь его «террористическая сущность» все более очевидна для всего мира.

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Литва разместила у границ с Россией и Белоруссией «зубы дракона»
07 августа 2024, 13:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Литва купила и уже разместила на границах с Россией и Белоруссией противотанковые ежи и другие оборонительные сооружения. Такое заявление сделал министр обороны республики Лауринас Касчюнас в эфире национального радио LRT.
По его словам, Литва закупила у местных производителей контрмобильные средства. На эти цели было потрачено четыре миллиона евро.

«Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — заявил Касчюнас.

22 августа планируется открыть первый пункт хранения оборонительных средств. При этом заграждения будут оперативно доставляться к месту установки в случае возникновения необходимости.

Открытие первого пункта для хранения оборонительных средств запланировано на 22 августа. Все 27 пунктов будут готовы оперативно доставлять заграждения к месту установки в случае необходимости.

Кроме того, власти запланировали на сентябрь строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью и Белоруссией.

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#латвия
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#литва
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В Нигерии задержаны портные, шившие флаги РФ для протестов
Reuters: В Нигерии задержаны портные, шившие флаги РФ для протестных акций
07 августа 2024, 13:05

Фото: istockphoto/kylieellway

За изготовление российских флагов, использованных в антиправительственных митингах, задержали портных в Нигерии, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на правоохранителей. В заявлении сказано, что задержаны некие «спонсоры» портных, но не уточняется, кто именно.
Протесты в Нигерии начались 1 августа в ответ на экономические реформы президента Бола Тинубу. Таким образом для граждан частично отменены субсидии на электричество и топливо. Решение Тинубу вызвало максимальную за 30 лет инфляцию. Известно, что в демонстрациях погибло как минимум 13 человек.

В минувший понедельник, 5 августа, задержали одного из лидеров — Майкла Ленина. Протесты в настоящее время спадают.

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Запад не желает победы Киева: в Китае раскрыли истинную цель конфликта на Украине
GT: правительство Украины еще не поняло, что Запад не желает победы Киева
07 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинское правительство так и не осознало, что руководства стран Запада не хотят ее победы и хотят лишь затянуть конфликт с Россией. Об этом китайское издание Global Times, ссылаясь на экспертов.
«Украинское правительство даже не поняло, что Запад хочет не победы Украины, а пролонгации своего конфликта с Россией», — говорится в статье.

При этом издание передает предупреждение китайского военного эксперта, который пожелал остаться неназванным, о том, что, если истребители F-16 будут использоваться ВСУ для нанесения ударов по территориям России, то это приведет к страшной эскалации.

Кроме того, автор статьи отметил, что высокопоставленные чиновники США вновь ставят свои интересы выше мирного решения украинского конфликта.

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ФСБ раскрыла планы Гитлера по созданию атомной бомбы в нацистской Германии
07 августа 2024, 11:24

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Архивные документы по созданию атомного оружия в нацистской Германии раскрыла ФСБ России. Отрывки из них опубликованы на сайте ведомства. Нацисты собирались при помощи ракет «Фау-2» бить по советским промышленным центрам в Средней Азии и на Урале.
В конце 30-х годов прошлого столетия немецкие ученые внесли огромный вклад, чтобы создать основы атомной физики. Нацистская Германия стала первым государством, которое запустило проект создания атомной бомбы. Руководителем генерального реферата вооружения и строительства был Вернер Вехтер.

Он рассказал, что в 1944 году разрабатывались проекты бомбардировщиков, способных разрушить, помимо советских промышленных объектов, промышленные объекты Северной Америки. Основным руководителем проекта был Вальтер Дорнбергер.

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