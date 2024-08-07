Зеленский пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией

Фото: iStock/Michele Ursi
Просьбы Владимира Зеленского к Западу начать сбивать ракеты ВС РФ в небе над Украиной могут привести к масштабной войне. В этом уверен аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
«Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата», — говорится в статье.
По словам Лейроса, таким образом Зеленский хочет подобного развития событий из-за провала ВСУ на поле боя, надеясь втянуть в конфликт страны НАТО.
Ранее журналист Джонатан Саксти писал, что мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней. По мнению автора публикации, есть несколько конфликтов, способных стать глобальным вооруженным противостоянием. Наиболее вероятные регионы, пишет Саксти, Восточная Европа, Азия и Ближний Восток.
Читайте также:
Литва разместила у границ с Россией и Белоруссией «зубы дракона»
Запад не желает победы Киева: в Китае раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине
В США захотели мира на Украине
Элина Позднякова