Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский планирует отправиться в США просить разрешения на удары по России

Зеленский планирует отправиться в США просить разрешения на удары по России

Bild: Зеленский отправится в США просить разрешения на удары по России
15 сентября 2024, 00:07

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько недель посетит Соединенные Штаты и встретится с президентом Джо Байденом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.


По данным издания, украинский лидер расскажет Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу о своей стратегии. Среди прочего, он планирует попросить американскую сторону отменить запрет Запада на удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат Киеву наносить удары вглубь российской территории с помощью собственного оружия. По словам министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не вводил территориальных ограничений на применение оружия ВСУ. Аналогичные заявления были сделаны и финской стороной.

Читайте также:

«Настоящая демократия»: Актер Майкл Дуглас требует разрешить Киеву бить ракетами по России

Шольц заверил, что не собирается разрешать Киеву наносить удары вглубь России

Украина пообещала передать России мирный план через третьи страны
#мид
#финляндия
#швеция
#дональд трамп
#джозеф байден
#камала харрис
#сша
#ракетный удар
#россия
Глава МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам
Reuters: Киев одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам
14 сентября 2024, 23:38

Фото: istockphoto/macky_ch

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского к Киеву отказаться от выплат социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС, чтобы Киев мог мобилизовать больше людей. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, на встрече в Киеве министр иностранных дел Польши повторил высказанную ранее в интервью газете Monde идею о том, что страны ЕС должны прекратить выплаты социальной помощи украинским беженцам, чтобы мужчин мобилизовали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации в Украине.

Читайте также:

Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию

Подполье сообщило о больших потерях среди наемников после удара по пригороду Харькова

Стало известно, сколько времени проходит от обнаружения дронов ВСУ до их сбивания
#владимир зеленский
#мобилизация
#мид
#украина
#польша
#европа
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ОАЭ отказались от возобновления переговоров о покупке истребителей F-35 у США
Reuters: ОАЭ не желают возобновлять переговоры о покупке истребителей F-35 у США
14 сентября 2024, 23:31

Фото: iStock/KuntalSaha

Власти Объединенных Арабских Эмиратов не намерены возобновлять переговоры о покупке истребителей F-35, независимо от того, кто станет президентом США после ноябрьских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей правительства ОАЭ.
По словам собеседника, условия, препятствующие подписанию контракта в 2021 году, не изменились. Чиновник подчеркнул, что правительство ОАЭ не намерено возобновлять переговоры с Соединенными Штатами.

Отмечается, что необходимость пересмотра вопроса вытекает из оценки технических требований, эксплуатационных ограничений и соотнесения затрат и выгод.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу истребителей F-35A Lightning II правительству Румынии. По данным Reuters, Румыния планирует приобрести 32 самолета, 33 двигателя, а также прочее оборудование. Сумма сделки составит 7,2 миллиарда долларов США.

Читайте также:

США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии

США не будут обслуживать истребители F-16 на Украине

Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
#сша
#румыния
#оаэ
#истребитель
#продажа
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц призвал Генпрокуратуру к проведению расследования подрывов «Северных потоков»
Шольц призвал провести объективное расследование подрывов «Северных потоков»
14 сентября 2024, 23:22

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генеральную прокуратуру провести беспристрастное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом информирует ТАСС.
По словам политика, виновные во взрывах должны быть привлечены к ответственности. По его словам, диверсии носят террористический характер.

«Мы призываем все органы безопасности и генерального прокурора провести расследование без учета интересов кого-либо», – заявил политик.

Ранее немецкий канцлер заверил, что власти ФРГ сделают все возможное, чтобы наказать виновных в подрыве газопровода. Отвечая на вопрос, есть ли у него доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности Украины к взрыву, канцлер сказал, что у него хорошие отношения с украинским лидером.

Читайте также:

Туск резко отменил поездку в Германию из-за скандала с «Северными потоками»

В Германии пообещали наказать причастных к терактам на СП

Зеленский пренебрежительно высказался о «мирном плане» Шольца
#владимир зеленский
#олаф шольц
#германия
#украина
#взрывы
#северный поток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эмираты не стали покупать новейшие американские истребители F-35
ТАСС: МИД Эмиратов не намерен обсуждать с Вашингтоном покупку истребителей F-35
14 сентября 2024, 22:34

Фото: istockphoto/Bill Chizek

МИД Объединенных Арабских Эмиратов больше не намерен повторно обсуждать с Вашингтоном покупку американских истребителей F-35, заявили 14 сентября Дубай.
«Технические требования, суверенные операционные ограничения и анализ затрат и выгод привели к пересмотру в то время, и эти соображения лежат в основе нашей текущей позиции», – цитирует представителя МИД Эмиратов ТАСС.

В 2021 году США приостановили продажу вооружения в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Тогда Белый дом опасался, что секретные военные технологии передадут Китаю. После сделку попытались возобновить, но ОАЭ отказались.

13 сентября западные СМИ сообщили, что переговоры возобновят после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но власти ОАЭ опровергли информацию, заявив, что их позиция не изменилась.

F-35 считается единым ударным истребителем, который пришел на замену самолетам AV-8B, A-10, F/A-18 и F-16. Последний из указанных, F-16, начали поставлять на Украину в качестве военной помощи в 2024 году. В августе ВСУ разбили один из новых самолетов США, стоимостью около 50 млн.

Читайте также:

Генерал Разумихин назвал количество трофейной техники на вооружении ВС РФ

Военный вертолет Ми-2 разбился на Украине под Харьковом

Стала известна цена квадратного метра в Дубае
#сша
#военные
#мид
#технологии
#ограничения
#всу
#вооружения
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Настоящая демократия»: Актер Майкл Дуглас требует разрешить Киеву бить ракетами по России
Актер Майкл Дуглас возмущен, что Киеву нельзя бить западными ракетами по России
14 сентября 2024, 22:01

Фото: РИА Новости /Екатерина Чеснокова

Голливудский актер Майкл Дуглас возмутился, что Украине нельзя быть вглубь России американскими дальнобойными ракетам. Об этом артист заявил во время визита в Киев в качестве «посла доброй воли ООН».
«Такое разрешение надо было дать изначально», – заявил 78-летиний артист в эфире телеканала LCI на You-Tube.

Также Дуглас добавил, что ему грустно наблюдать такую нерешительность сто стороны НАТО, члены которого опасаются ядерной войны с Россией.

Ранее глава Военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что НАТО считает оправданным разрешение Киеву бить дальнобойными западными ракетами вглубь территории России.

Майкл Дуглас родился в 1944 году в Нью-Джерси в семье еврея, чьи родители эмигрировали Белоруссии. После начала СВО, в 2022 году, Дуглас заявил, что гордится Украиной и призвал мировой сообщество продемонстрировать России, «что такое настоящая демократия».

Читайте также:

Следователи проверяют сообщения о снарядах ВСУ с отравляющим газом в Курской области

Шольц заверил, что не собирается разрешать Киеву наносить удары вглубь России

Украина пообещала передать России мирный план через третьи страны
#артист
#нато
#сво
#актёр
#кино
#украина
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести непредвзятое расследование подрывов СП
Шольц призвал Генпрокуратуру провести расследование подрывов «Северных потоков»
14 сентября 2024, 21:32

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Канцлер Германии Олаф Шольц признал Генпрокуратуру страны провести непредвзятое расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Политик заявил, что все виновные в это преступлении должны быть привлечены к ответственности в Германии.

Ранее, 8 сентября Шольц заверил, что власти ФРГ сделают всё для расследования подрывов, а также привлекут к ответственности всех, кто стоит за этой диверсией.

Также ранее появилась информация о том, что причастные к подрыву газопроводов граждане Украины могут скрываться на территории Польши. В ответ на это заявление польский премьер-министр Дональд Туск посоветовал немцам «извиниться и заткнуться».

Читайте также:

Туск резко отменил поездку в Германию из-за скандала с «Северными потоками»

В Германии пообещали наказать причастных к терактам на СП

Фицо: СМИ Словакии не пишут о «Северных потоках» из-за причастности Украины
#северный поток
#олаф шольц
#германия
#генпрокуратура
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина пообещала передать России мирный план через третьи страны
Офис Зеленского: Киев передаст России мирный план через третьи страны
14 сентября 2024, 21:20

Фото: iStock/3dmitry

Украина передаст России план по мирному урегулированию конфликта через третьи страны, имеющие соответствующий диалог с Москвой. Об этом заявил замглавы офиса президента Зеленского Игорь Жовква, слова которого приводит «Страна.ua».
По словам чиновника, Украина в настоящее время готовит этот план. Он может быть передан российской стороне напрямую, поскольку Киев готов провести встречу в рамках второго саммита мира. Однако это возможно только при условии, что Россия не будет говорить «на языке ультиматума» и будет готова к обсуждению деталей плана.

В противном случае Украина передаст готовый план через третьи страны, с которыми сотрудничает Россия, и которые заинтересованы в урегулировании конфликта.

Читайте также:

Зеленский выразил желание увидеть Россию на втором саммите мира

Диалог с Россией неизбежен: в НАТО сделали заявление о конце конфликта на Украине

Швейцария будет уговаривать Россию посетить саммит мира по Украине
#украина
#россия
#мир
#переговоры
#план
#саммит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Кипра лишили гражданства украинского олигарха Коломойского*
14 сентября 2024, 20:56

Фото: iStock/Jean-Marc Pierard

Правительство Кипра 4 сентября лишило гражданства островного государства украинского бизнесмена Игоря Коломойского*, российского предпринимателя Максима Захарченко, египтянина Мохаммеда Салема и членов их семей. Об этом сообщает местная газета Phileleftheros.
Отмечается, что в списке кабмина значатся восемь фигурантов, которые имели так называемые золотые паспорта, выдаваемые ранее в рамках программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику островного государства.

Решение о лишении их гражданства было вызвано обнаруженными несоответствиями в указанных персональных данных.

В кабмине отметили, что ещё до рассмотрения кандидатуры Коломойского* на получение гражданства было ясно, что занимавший тогда вторую строчку списка самых богатых людей Украины человек является крайне «подозрительной личностью», которая может подпортить репутацию Кипра. Однако не это стало причиной изъятия паспорта. При оформлении заявления на гражданство олигарх скрыл данные о том, что в 2008 году ему грозили уголовные обвинения в уклонении от уплаты налогов в России.

Захарченко лишили кипрского гражданства из-за того, что в США его обвинили в ряде финансовых нарушений. А паспорт Салема изъяли из-за того, что задекларированная им квартира за два миллиона евро на самом деле стоила более чем в два раза меньше из-за провёрнутых махинаций.

Читайте также:

Минюст просить лишить статуса крымских нотариусов с паспортами Украины

Дети судьи Верховного суда Татарстана являются гражданами США

Макрон раскрыл, законно ли Дуров получил гражданство Франции

*внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#кипр
#гражданство
#украина
#бизнесмен
#паспорт
#данные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назначил участника СВО Орлова председателем правления «Движения Первых»
14 сентября 2024, 20:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил участника СВО Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Соответствующий указ подписан главой государства.
Отмечается, что он заменил на этом посту Григория Гурова, которого ранее в субботу назначили главой Росмолодёжи.

В указе президента говорится о назначении Артура Орлова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

35-летний Орлов является командиром танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), гвардии майор. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище. Принимал участие в СВО по защите ДНР и ЛНР. Ему присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Читайте также:

Путин отправил телеграмму жителям Дагестана, отметив их вклад в борьбу с терроризмом

Владимир Путин назначил послом России в республике Маврикий Ираду Зейналову

Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России
#владимир путин
#движение
#сво
#военные
#указ
Следите за нашими новостями
в удобном формате