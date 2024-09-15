Зеленский планирует отправиться в США просить разрешения на удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько недель посетит Соединенные Штаты и встретится с президентом Джо Байденом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
По данным издания, украинский лидер расскажет Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу о своей стратегии. Среди прочего, он планирует попросить американскую сторону отменить запрет Запада на удары дальнобойным оружием вглубь территории России.
Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат Киеву наносить удары вглубь российской территории с помощью собственного оружия. По словам министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не вводил территориальных ограничений на применение оружия ВСУ. Аналогичные заявления были сделаны и финской стороной.
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Александр Климов