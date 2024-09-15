Зеленский планирует отправиться в США просить разрешения на удары по России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского к Киеву отказаться от выплат социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС, чтобы Киев мог мобилизовать больше людей. Об этом сообщает агентство Reuters.