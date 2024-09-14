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Голливудский актер Майкл Дуглас возмутился, что Украине нельзя быть вглубь России американскими дальнобойными ракетам. Об этом артист заявил во время визита в Киев в качестве «посла доброй воли ООН».
«Такое разрешение надо было дать изначально», – заявил 78-летиний артист в эфире телеканала LCI на You-Tube.
Также Дуглас добавил, что ему грустно наблюдать такую нерешительность сто стороны НАТО, члены которого опасаются ядерной войны с Россией.
Ранее глава Военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что НАТО считает оправданным разрешение Киеву бить дальнобойными западными ракетами вглубь территории России.
Майкл Дуглас родился в 1944 году в Нью-Джерси в семье еврея, чьи родители эмигрировали Белоруссии. После начала СВО, в 2022 году, Дуглас заявил, что гордится Украиной и призвал мировой сообщество продемонстрировать России, «что такое настоящая демократия».
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Лия Мурадьян