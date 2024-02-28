Зеленский подписал договор о сотрудничестве между Украиной и Албанией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Об этом в своём Telegram-канале написал украинский глава.
Зеленский отметил, что подписание этого договора способствует началу активного сотрудничества между Украиной и Албанией, а также укрепит украинские позиции на Балканах.
Также украинский президент встретился с председателем Совета министров Албании, с которым затронул тему оборонных нужд Украины и обсудил возможности совместного производства оружия.
Владимир Зеленский прибыл в Албанию утром 28 февраля с рабочим визитом. Однако заранее украинские власти не уведомили коллег о прибытии президента. О необъявленном визите позднее сообщил глава МИД Албании.
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Также украинский президент встретился с председателем Совета министров Албании, с которым затронул тему оборонных нужд Украины и обсудил возможности совместного производства оружия.
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Анастасия Чинкова