СБУ обнаружила у чиновницы Украины российский паспорт сына и 450 тыс. долларов

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Российский паспорт сына, а также 450 тысяч долларов обнаружила Служба безопасности Украины у одной из украинских чиновниц. Об этом республиканские силовики сообщили в социальных сетях.
«Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы на коррупционных схемах для уклонистов», — говорится в сообщении.Кроме того, при обысках у фигурантки нашли ювелирную коллекцию. По информации СБУ, глава МСЭК указывала в декларации только официальную прибыль свыше двух миллионов гривен.
Чтобы скрыть неофициальные доходы, она записала на родственника три объекта недвижимости. Кроме того, женщина оформила себе и сыну инвалидность второй группы для получения льгот и соцвыплат.
Ранее сообщалось, за что ФСБ задержала крымчанина.
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