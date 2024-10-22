Стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу

Фото: istock/reflection_art
Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом информирует издание «Страна.ua».
По данным издания, один из блогеров выразил недовольство тем, что сотрудники станции техобслуживания отказываются выходить на работу. По его словам, из-за этого автомобили Вооруженных сил Украины остаются без ремонта.
Он отметил, что такая ситуация сложилась «из-за обстановки в городе». В последние дни в Харькове поступало множество сообщений о проверках со стороны ТЦК (военкоматов).
Помимо этого, на работу не выходят и сотрудники многих других профессий. Из-за возможных рейдов ТЦК отказываются работать грузчики, курьеры, работники фастфуда, специалисты по ремонту окон и дверей, сантехники, а также мужской персонал предприятий из разных сфер и многие таксисты.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Он отметил, что такая ситуация сложилась «из-за обстановки в городе». В последние дни в Харькове поступало множество сообщений о проверках со стороны ТЦК (военкоматов).
Помимо этого, на работу не выходят и сотрудники многих других профессий. Из-за возможных рейдов ТЦК отказываются работать грузчики, курьеры, работники фастфуда, специалисты по ремонту окон и дверей, сантехники, а также мужской персонал предприятий из разных сфер и многие таксисты.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова