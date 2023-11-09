Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС

Кабмин Украины должен выполнить требования Еврокомиссии для скорейшего начала переговоров по вступлению страны в Евросоюз (ЕС). Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
«Кабмину Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций ЕК, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023», — говорится в указе Зеленского.
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Диана Аванесян