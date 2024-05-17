Зеленский пожаловался на позицию Запада в отношении России

Страны Запада не оказывают Киеву помощь в необходимом количестве, потому что не хотят, чтобы Россия проиграла. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передаёт издание РБК-Украина.
«Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации. На Западе считают, что такое развитие событий приведет к непредвиденной геополитике», — заявил Зеленский.
Накануне Зеленский в интервью телеканалу ABC отметил, что на фронте сейчас сложная ситуация, потому что бригады не полностью оснащены из-за того, что не могли получить пакет помощи от США в течение многих месяцев. Когда ведущий спросил у него, являются ли США виновниками происходящего в Харькове, Зеленский ответил, что «это вина мира».
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