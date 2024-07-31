Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу Киева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на размещенную на сайте парламента страны информацию.
Данный законопроект разрешает приостановить выплаты по внешнему долгу Украины до 1 октября текущего года. Уточняется, что закон поможет достигнуть соглашения между Киевом и его кредиторами о реструктуризации задолженности.
Примечательно, что Верховная Рада приняла этот законопроект 18 июля этого года.
Ранее политолог Василий Стоякин заявил в беседе с РИА Новости, что Украина не в состоянии самостоятельно покрыть свои финансовые потребности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что Верховная Рада приняла этот законопроект 18 июля этого года.
Ранее политолог Василий Стоякин заявил в беседе с РИА Новости, что Украина не в состоянии самостоятельно покрыть свои финансовые потребности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова