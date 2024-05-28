Зеленский подпишет с Бельгией соглашение о безопасности

Владимир Зеленский 28 мая посетит Бельгию с целью подписания соглашения о безопасности. Также он планирует провести встречу с премьер-министром королевства Александром Де Кроо и министром обороны страны Людивин Денондер. Об этом информирует издание Soir.
«Во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — сказаано в публикации газеты.Уточняется, что украинский лидер встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16 на аэродроме.
Ранее сообщалось, что Испания и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Испания и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности
Алина Юрчак