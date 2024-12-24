Зеленский подтвердил, что предлагал Фицо деньги

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский подтвердил, что предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо деньги. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее Фицо заявлял, что Зеленский предлагал ему 500 млн евро из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО.
По словам лидера киевского режима, он хотел компенсировать Словакии потери от прекращения транзита российского газа через Украину.
При этом он отметил, что Фицо от данного предложения отказался. По словам Зеленского, словацкий премьер «не хочет сотрудничать с Еврокомиссией» и заподозрил его в «выгоде» общения с Москвой, обвинив «в работе на Кремль».
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По словам лидера киевского режима, он хотел компенсировать Словакии потери от прекращения транзита российского газа через Украину.
«Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту – любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать», — написал Зеленский.
При этом он отметил, что Фицо от данного предложения отказался. По словам Зеленского, словацкий премьер «не хочет сотрудничать с Еврокомиссией» и заподозрил его в «выгоде» общения с Москвой, обвинив «в работе на Кремль».
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Элина Позднякова