Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии о попытке Зеленского дать взятку Фицо

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подал заявление в Федеральную прокуратуру Бельгии по попытке Владимира Зеленского подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Документ представлен на сайте движения.
Медведчук подчеркнул, что им и его коллегами было принято решение обратиться в бельгийскую прокуратуру с требованием организовать уголовное преследование за тяжкое преступление, совершённое Зеленским, по факту коррупции.
Политик заявил, что Зеленский предложил Фицо взятку в размере 500 млн евро за голосование о вступлении Украины в НАТО.
Ранее об этом заявил сам Фицо, подчеркнув, что указанная сумма взималась бы из российских замороженных активов. Словацкий премьер отказался от предложения Зеленского.
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Политик заявил, что Зеленский предложил Фицо взятку в размере 500 млн евро за голосование о вступлении Украины в НАТО.
Ранее об этом заявил сам Фицо, подчеркнув, что указанная сумма взималась бы из российских замороженных активов. Словацкий премьер отказался от предложения Зеленского.
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Анастасия Чинкова