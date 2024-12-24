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Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии о попытке Зеленского дать взятку Фицо

Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии из-за подкупа Зеленским Фицо

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подал заявление в Федеральную прокуратуру Бельгии по попытке Владимира Зеленского подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Документ представлен на сайте движения.
Медведчук подчеркнул, что им и его коллегами было принято решение обратиться в бельгийскую прокуратуру с требованием организовать уголовное преследование за тяжкое преступление, совершённое Зеленским, по факту коррупции.

Политик заявил, что Зеленский предложил Фицо взятку в размере 500 млн евро за голосование о вступлении Украины в НАТО.



Ранее об этом заявил сам Фицо, подчеркнув, что указанная сумма взималась бы из российских замороженных активов. Словацкий премьер отказался от предложения Зеленского.

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#политика
Украина хочет, чтобы в странах ЕС украинцам перестали оказывать помощь
El Pais: Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили помощь украинским беженцам
24 декабря 2024, 11:10

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Власти Украины хотят, чтобы в странах ЕС перестали оказывать помощь украинским беженцам. Об этом пишет El Pais.
«Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам, чтобы заставить граждан вернуться на родину», — говорится в статье.

Однако Киев не хочет потерять связь с украинцами, которые могут иметь два гражданства.

Издание опросило украинских беженцев и пишет, что многие из них готовы вернуться на родину, однако они хотят получить гарантии, что война снова не начнется, а также стабильности в образовании и медицине, электроэнергию без ограничений.

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США обеспокоены разоблачением их биопрограмм Россией и Китаем
МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы
24 декабря 2024, 10:57

Фото: iStock/AnnaStills

США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их военно-биологические программы. Об этом заявил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает работа Москвы и Пекина по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ США в связи с возможным ограничением деятельности Пентагона в данной сфере.

Ртищев отметил, что Штаты называют целью своей деятельности отслеживание инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся государствам. Однако на деле фиксируется, что Вашингтон наращивает военно-биологический потенциал, обходя Конвенцию о запрещении бактериологического и токсичного оружия.

Также, по его словам, США намеренно используют экономические проблемы стран Африки в здравоохранении, чтобы организовать там исследовательскую деятельность.

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#сша
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#биология
#лаборатории
#оружие
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Пушков перечислил причины упадка западной цивилизации
24 декабря 2024, 07:51

Алексей Пушков (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков высказал мнение о причинах упадка западной цивилизации. По его словам, истинные корни этого упадка кроются в серьезной деградации правящего класса, политике «открытых границ» и геополитическом фанатизме либеральных элит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков привел в качестве примера США, назвав страну «главной страной свободного мира». Он отметил, что действующий президент Джо Байден, по его мнению, не имеет права занимать свой пост из-за прогрессирующей деменции, а его предполагаемая сменщица Камала Харрис не способна выполнять свои обязанности.

Сенатор также раскритиковал культуру толерантности и мультикультурализма, которая, по его мнению, ведет к уничтожению коренных наций в странах G7. Он указал на приход к власти Дональда Трампа как на доказательство провальной миграционной политики.

Пушков заявил, что нынешние руководители стран G7, за исключением Японии и Италии, стремятся к уничтожению собственных наций под предлогом толерантности. Это приводит к росту антисистемных движений в Великобритании, Франции и Германии.

Кроме того, сенатор считает, что стремление к гегемонии побудило западные элиты начать войны и госперевороты, включая события на Украине, что лишь увеличивает фискальный долг США и стран ЕС.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мира завершается. Он отметил, что для снижения напряженности в мире и преодоления угроз и рисков в военно-политической сфере необходимо укреплять систему современного многополярного мира.

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Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 895 миллиардов долларов
24 декабря 2024, 06:09

Джозеф Байден (Фото: kremlin.ru)

Действующий президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 год в размере 895 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент подписал в качестве закона акт о средствах на национальную оборону на 2025 фискальный год», — рассказали в администрации президента.

Рекордный бюджет в 895 миллиардов был согласован обеими палатами конгресса США. При этом ​из проекта исключили ленд-лиз для Украины. При этом изначально этот пункт находился в документе об оборонном бюджете страны.

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#сша
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#джозеф байден
#оборона
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Трамп не пригласил Орбана на свою инаугурацию
Глава МИД Венгрии Сийярто: Трамп не пригласил Орбана на инаугурацию
24 декабря 2024, 03:33

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан не был приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан не планирует посещать инаугурацию Трампа. Как отметил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, на такие мероприятия, обычно, иностранцев не зовут.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. До этого 6 января конгресс США должен утвердить результаты прошедших выборов.

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#трамп
#виктор орбан
#венгрия
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Депутат украинской Рады Дубинский: Маску стоит отправить Зеленского на Марс
24 декабря 2024, 01:32

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский предложил миллиардеру Илону Маску отправить Владимира Зеленского на Марс. Этим он поделился в своем telegram-канале.
Такое заявление Дубинский сделал на фоне требований Зеленского провести расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо. При этом свое обращение Зеленский адресовал напрямую спецслужбам Словакии. Причиной расследования он назвал приезд Фицо в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Начальник явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?» — написал депутат.

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#депутат
#зеленский
#верховная рада
#украина
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Меркурис: ЕС хочет удержать США на Украине для усложнения переговоров с РФ
23 декабря 2024, 23:21

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз пытается удержать интерес США к украинскому кризису, чтобы усложнить будущие переговоры между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«В ЕС пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий», — рассказал эксперт в ходе эфира YouTube-канала Duran.
Ранее «Радио 1» сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проигрыше Евросоюза в конфликте на Украине. Данный факт в ЕС отрицают. Подобные действия Орбан сравнил с романом Джорджа Оруэлла «1984».

Также турецкий политолог Энгин Озер рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин лишат Украины членства в НАТО. Взамен Киев приблизят к членству в ЕС.

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#дональд трамп
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#ес
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SECO: Швейцария заморозила 7,9 миллиарда активов РФ в рамках антироссийских санкций
23 декабря 2024, 22:39

Фото: iStock/ Frank Wagner

Руководитель отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи заявила, что в рамках санкций против РФ Швейцария заморозила 7,9 миллиарда долларов частных денег, сообщило РИА Новости.
Данная сумма была актуальна по состоянию на 13 августа 2024 года. Антье Берчи обратила внимание, что страна заморозила финансовые активы на 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а ещё спортивные и машины класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, которые принадлежат физическим лицам и организациям — они попали под рестрикции.

Ранее сообщалось, что три государства в 2024 году отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам. Отмечается, что компетентные органы Латвии, Канады и Швейцарии отклонили запросу России об оказании правовой помощи.

Федеральное министерство юстиции Швейцарии своё решение сопроводило подписью «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может» в запросе Генпрокуратуры о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве.

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#швейцария
#санкции
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Президент Грузии Зурабишвили пригрозила «падением режима»
23 декабря 2024, 21:52

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила правящей в стране партии «Грузинская мечта» падением режима. Её слова приводит издание «Sputnik Грузия» в своём Telegram-канале.
В ходе видеообращения глава государства заявила, что падение режима является альтернативой диалогу, компромиссу и уступкам, на которые не готово идти правительство. При этом она сама считает необходимым признать ряд вещей, найти компромиссы по важным и сложным вопросам, а также пойти на некоторые уступки.

Ранее Зурабишвили потребовала от членов «Грузинской мечты» согласовать дату внеочередных выборов в парламент до 29 декабря. Она подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы в стране всё хорошо закончилось. Также в этот день истекает срок полномочий нынешней главы республики.

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