Достижения.рф

В МИД РФ заявили о давлении западноевропейских стран на Трампа по Украине

Рябков: на Трампа пытаются повлиять, чтобы не допустить мира на Украине
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что противники стабильного мира на Украине активизировали попытки повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа. Своё заявление российский дипломат сделал в интервью журналу «Международная жизнь».



По словам Рябкова, на Западе особенно активны сторонники продолжения конфликта.

«Мы наблюдаем <...> не менее интенсивный поток действий со стороны наших противников и сторонников продолжения войны, которых очень много, особенно в западноевропейских столицах <...> с целью воздействия на администрацию Трампа, чтобы не допустить искомого ею, мы из этого исходим, устойчивого долгосрочного решения данного кризиса, в том числе включающего и обращения к его первопричинам», — заявил политик.
Ранее Дональд Трамп озвучил Владимиру Зеленскому, что ждёт Украину, если она откажется от мирного плана США.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0