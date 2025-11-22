В МИД РФ заявили о давлении западноевропейских стран на Трампа по Украине

22 ноября 2025, 14:27

Рябков: на Трампа пытаются повлиять, чтобы не допустить мира на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что противники стабильного мира на Украине активизировали попытки повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа. Своё заявление российский дипломат сделал в интервью журналу «Международная жизнь».





По словам Рябкова, на Западе особенно активны сторонники продолжения конфликта.

«Мы наблюдаем <...> не менее интенсивный поток действий со стороны наших противников и сторонников продолжения войны, которых очень много, особенно в западноевропейских столицах <...> с целью воздействия на администрацию Трампа, чтобы не допустить искомого ею, мы из этого исходим, устойчивого долгосрочного решения данного кризиса, в том числе включающего и обращения к его первопричинам», — заявил политик.