В МИД РФ заявили о давлении западноевропейских стран на Трампа по Украине
Рябков: на Трампа пытаются повлиять, чтобы не допустить мира на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что противники стабильного мира на Украине активизировали попытки повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа. Своё заявление российский дипломат сделал в интервью журналу «Международная жизнь».
По словам Рябкова, на Западе особенно активны сторонники продолжения конфликта.
«Мы наблюдаем <...> не менее интенсивный поток действий со стороны наших противников и сторонников продолжения войны, которых очень много, особенно в западноевропейских столицах <...> с целью воздействия на администрацию Трампа, чтобы не допустить искомого ею, мы из этого исходим, устойчивого долгосрочного решения данного кризиса, в том числе включающего и обращения к его первопричинам», — заявил политик.Ранее Дональд Трамп озвучил Владимиру Зеленскому, что ждёт Украину, если она откажется от мирного плана США.