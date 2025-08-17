Необычный поступок Трампа шокировал организаторов встречи на Аляске

17 августа 2025, 10:50

Поездка Путина и Трампа в одном лимузине на Аляске была экспромтом

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Совместная поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле во время встречи на Аляске не входила в первоначальный сценарий. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с организацией переговоров.