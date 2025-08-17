Необычный поступок Трампа шокировал организаторов встречи на Аляске
Совместная поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле во время встречи на Аляске не входила в первоначальный сценарий. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с организацией переговоров.
По плану они должны были разъехаться отдельно: Путин — на лимузине Aurus, Трамп — на своем Cadillac. Однако после общего фото на постаменте американский лидер неожиданно предложил российскому коллеге проехать вместе в его машине, на что тот согласился. В результате кортеж проследовал от аэропорта в измененном составе.
По данным The Hill, это не первый случай, когда Трамп приглашал иностранных лидеров в свой Cadillac One. Ранее в нем ездили президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер Японии Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что Трамп показал Путину истребители пятого поколения F-22 Raptor, «скрытые от любопытных глаз».
Читайте также: