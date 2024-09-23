Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области нельзя назвать большим успехом. Согласно интервью журналу New Yorker, президент не верит, что операция ВСУ в российском регионе поспособствует прекращению конфликта.
По словам Зеленского, наступление ВСУ «показало нашим партнерам наши возможности». Он также отметил, что журналисты имеют право спросить, было ли наступление на Курскую область «историческим провалом или успехом».
Ранее командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери ВСУ с начала наступления в Курской области.
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«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – отметил украинский лидер.
Ранее командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери ВСУ с начала наступления в Курской области.
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Александр Климов