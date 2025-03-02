Зеленский встретился в Норфолке с королем Великобритании Карлом III

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с королём Великобритании Карлом III в королевском поместье Сандрингем в Норфолке.
По данным Sky News, украинский лидер прибыл на вертолёте из Лондона, где накануне стартовал европейский саммит по Украине. Монарх лично встретил Зеленского у входа в резиденцию, после чего они кратко пообщались и сделали совместные фотографии на крыльце.
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«В спокойной обстановке королевского поместья Норфолк эти двое мужчин встретились наедине. Никаких прямых трансляций, никаких разговоров на камеру, только несколько простых фотографий», — отмечается в статье Sky News.Инициатором саммита, проходящего в лондонском Ланкастер-хаусе, выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В мероприятии приняли участие представители 18 государств и объединений, обсуждающие вопросы поддержки Киева.
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Мария Моисеева