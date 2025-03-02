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Зеленский встретился в Норфолке с королем Великобритании Карлом III

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с королём Великобритании Карлом III в королевском поместье Сандрингем в Норфолке.
По данным Sky News, украинский лидер прибыл на вертолёте из Лондона, где накануне стартовал европейский саммит по Украине. Монарх лично встретил Зеленского у входа в резиденцию, после чего они кратко пообщались и сделали совместные фотографии на крыльце.

«В спокойной обстановке королевского поместья Норфолк эти двое мужчин встретились наедине. Никаких прямых трансляций, никаких разговоров на камеру, только несколько простых фотографий», — отмечается в статье Sky News.
Инициатором саммита, проходящего в лондонском Ланкастер-хаусе, выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В мероприятии приняли участие представители 18 государств и объединений, обсуждающие вопросы поддержки Киева.

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#великобритания
#украина
«Отпетая свинья»: Симоньян высказалась о поведении Зеленского на встрече с Трампом
Симоньян: Зеленский повёл себя как свинья на встрече с Трампом
02 марта 2025, 21:55

Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Владимир Зеленский повёл себя как «отпетая свинья» в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналистка посетовала, что Зеленский чувствовал себя в гостях как в свинарнике, поскольку дома у него, по всей видимости, тоже свинарник. Его поведение было совершенно как у «отпетой свиньи».

По словам Симоньян, Зеленский жестами и мимикой выражал недовольство и несогласие, делая это максимально демонстративно. Также глава киевского режима постоянно перебивал собеседников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты визита Зеленского в Вашингтон. Дипломат подчеркнула, что вспыхнувший между ним и Дональдом Трампом конфликт стал «отрезвляющей взбучкой» для главы киевского режима.

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В Лондоне состоялся европейский саммит по Украине с участием Зеленского
02 марта 2025, 20:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона состоялся европейский саммит по Украине. Инициатором мероприятия стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет ТАСС.
Во встрече принимают участие представители 18 государств и обвинений. В британскую столицу съехались лидеры Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

Кроме того, на мероприятии замечены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также Владимир Зеленский. От Украины также представлен посол страны в Лондоне Валерий Залужный.

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«Настал час расплаты»: В Крыму предсказали скорый военный трибунал для Зеленского
Константинов: Зеленскому пришло время ответить за содеянные преступления
02 марта 2025, 19:25

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Провалившиеся переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме и срыв сделки с США по разработке редкоземельных минералов показали, что для просроченного украинского президента Владимира Зеленского настал час расплаты за все совершённые им преступления.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. Напомним, в пятницу в Овальном кабинете своей резиденции американский президент отчитал Зеленского, буквально словесно высек его, как мальчишку. Трамп требовал от киевского лидера согласиться на мирные переговоры и прекратить критиковать Владимира Путина.

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором, когда тот начал огрызаться, оправдывать свои действия, обвинять Россию и даже угрожать США, заявив, что они почувствуют на себе последствия конфликта, несмотря на то, что находятся за океаном. После этого американцы попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом, а Трамп отдал приготовленные для гостей угощения отдал прислуге и персоналу резиденции.

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — - сказал Константинов.

По его словам, то, что Штаты начали дистанцироваться от Зеленского, это для него только начало расплаты. Он ответит «по полной» за все беды, за национальную трагедию, к которой он привёл Украину и её народ. Скорее всего, отвечать придётся перед военным трибуналом, заключил глава крымского парламента.

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#переговоры
#зеленский
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Сенатор Пушков: Требования Англии и Франции к России не имеют никакого смысла
Сенатор Пушков: Британия и Франция выдвигают России бессмысленные требования
02 марта 2025, 18:19

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

Франция и Великобритания пытаются сорвать достижение любых договорённостей относительно ситуации на Украине. Именно поэтому Макрон и Стармер умышленно выдвигают России невыполнимые и часто просто бессмысленные требования.
Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«"Мирный план", продвигаемый лидерами Соединённого Королевства и Франции, планируется как полная антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном. Параметры этой антитезы уже понятны: это будет очередной набор бессмысленных и неосуществимых требований к России в духе уже известных заявлений Парижа, Лондона и Брюсселя», — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По его словам, амбиции Стармера и Макрона толкают их на создание собственной «мирной» инициативы, но на самом деле это будет некий симулякр, истинной целью которого будет помешать достижению каких-либо реально работающих договорённостей. С США вполне реально договориться об условиях заключения мирного соглашения по Украине. Именно в Европе требуют «продолжения банкета», толкая Киев на продолжение военных действий, заключил Пушков.

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#пушков
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Telegraph: Британский премьер Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом
Telegraph: Премьер Британии Стармер попросил Зеленского поладить с Трампом
02 марта 2025, 17:17

Фото: The Telegraph/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался выступить в роли миротворца. Он просил украинского президента Владимира Зеленского помириться и наладить отношения с Дональдом Трампом после их перепалки в Овальном кабинете, закончившейся фактически изгнанием киевского лидера из Белого дома.
Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что Стармер позвонил Зеленскому вечером, уже после встречи в Овальном кабинете, закончившейся перепалкой и практически конфронтацией. Он уговаривал украинского лидера вернуться в Белый дом и попытаться уладить возникший конфликт с Трампом.

Затем британский премьер созвонился с президентом США и постарался сгладить возникшие противоречия. Однако американская сторона потребовала от Зеленского извинений, а тот уклонился от ответа на соответствующий вопрос. Тогда в администрации Белого дома заявили, что необходимо снизить градус напряжения, прежде чем возвращаться к переговорам. После этого Зеленский вылетел в Лондон, чтобы заручиться поддержкой европейских союзников, раз визит в Вашингтон обернулся провалом.

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