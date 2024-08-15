Россия и Украина проводит важные переговоры

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Представители России и Украины начали переговоры по обмену военными, взятыми в плен в Курской области во время атаки ВСУ на регион. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«Уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал вечером 14 августа, что его российская коллега Татьяна Москалькова связалась с ним, чтобы начать переговоры об обмене военнопленными», — говорится в статье.
При этом в ГУР Минобороны Украины подтвердили изданию, что подобная работа действительно проводится. Автор статьи отмечает, что в настоящее время неизвестно, сколько российских военных находится в плену у ВСУ.
По данным Минобороны РФ по состоянию на 14 августа, за сутки на курском направлении в плен сдались 18 боевиков ВСУ.
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Элина Позднякова