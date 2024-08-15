Фото: istockphoto/reflection_art
Украинские власти призвали к эвакуации жителей Покровска на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале заявил руководитель военной администрации города Сергей Добряк.
«…Очень прошу: не медлите, эвакуируйтесь. Пожалуйста, не медлите, выезжайте заранее, планово, собирайте вещи. Ситуация только ухудшается, лучше не станет», — сказал Добряк.Согласно докладу главкома ВСУ Александра Сырского главе киевского режима Владимиру Зеленскому, ситуация в Донбассе сложная.
Российская спецоперация на Украине продолжается, враг перекидывает в Курскую область все доступные ему резервы. Украинские боевики напали на указанный регион 6 августа.
Читайте также:
Стало известно, кто может помочь решить конфликт на Украине миром
Боевики ВСУ разгромили могилу вагнеровца под Курском и быстро пожалели об этом
Россия и Украина проводят важные переговоры
Никита Кротов