Зеленский провел телефонный разговор с премьером Польши Туском

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Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале. Он рассказал премьер-министру о ситуации в Харькове.
В частности, президент Незалежной оповестил премьера о потребности Украины в системах противовоздушной обороны для защиты Харькова и других регионов.
По словам Зеленского, Киев и Варшава — «исторические партнеры» и им нужно максимально эффективно взаимодействовать.
В четверг Зеленский приехал в Харьков, где провел заседание ставки. Он заявил, что Киев будет усиливать находящиеся в городе подразделения.
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В частности, президент Незалежной оповестил премьера о потребности Украины в системах противовоздушной обороны для защиты Харькова и других регионов.
По словам Зеленского, Киев и Варшава — «исторические партнеры» и им нужно максимально эффективно взаимодействовать.
В четверг Зеленский приехал в Харьков, где провел заседание ставки. Он заявил, что Киев будет усиливать находящиеся в городе подразделения.
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Алёна Самарева