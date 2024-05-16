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Зеленский провел телефонный разговор с премьером Польши Туском

Президент Украины рассказал премьеру Польши о поездке в Харьков
16 мая 2024, 18:58
Фото: iStock/Berezko

Фото: iStock/Berezko

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале. Он рассказал премьер-министру о ситуации в Харькове.

В частности, президент Незалежной оповестил премьера о потребности Украины в системах противовоздушной обороны для защиты Харькова и других регионов.



По словам Зеленского, Киев и Варшава — «исторические партнеры» и им нужно максимально эффективно взаимодействовать.

В четверг Зеленский приехал в Харьков, где провел заседание ставки. Он заявил, что Киев будет усиливать находящиеся в городе подразделения.

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