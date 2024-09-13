Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией

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Украина в рамках обмена пленными с Россией получила 49 своих граждан. Об этом в Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Отметим, что в России пока не прокомментировали данную информацию.
Как пишет Зеленский, на Украину, в рамках 56-го обмена военнопленными, вернулись гражданские люди, бойцы ВСУ, Нацгвардии, полиции, а также сотрудники пограничной службы. В их числе участники боевых действий за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года и военный врач Виктор Ивчук.
Глава государства подчеркнул, что обмен производился по формуле 49 на 49.
Последний раз стороны обменивались пленными в конце августа. Тогда Украина вернула себе 115 солдат ВСУ, Нацгвардии, военно-морских сил (ВМС) и погранслужбы. Россия, в свою очередь, также вернула 115 военных при посредничестве ОАЭ. В их числе были срочники, которые попали в плен ВСУ в Курской области. Обмен производился в Белоруссии.
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Как пишет Зеленский, на Украину, в рамках 56-го обмена военнопленными, вернулись гражданские люди, бойцы ВСУ, Нацгвардии, полиции, а также сотрудники пограничной службы. В их числе участники боевых действий за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года и военный врач Виктор Ивчук.
Глава государства подчеркнул, что обмен производился по формуле 49 на 49.
Последний раз стороны обменивались пленными в конце августа. Тогда Украина вернула себе 115 солдат ВСУ, Нацгвардии, военно-морских сил (ВМС) и погранслужбы. Россия, в свою очередь, также вернула 115 военных при посредничестве ОАЭ. В их числе были срочники, которые попали в плен ВСУ в Курской области. Обмен производился в Белоруссии.
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Анастасия Чинкова