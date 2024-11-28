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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он подорвал веру миллионов граждан в свою страну. По мнению политика, действия Зеленского заставили украинцев задуматься о том, чтобы покинуть родину, и это стало главным преступлением главы государства. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать», — написал Дубинский.Дубинский отметил, что многие граждане, избежавшие мобилизации, намерены уехать за границу сразу после открытия границ. Эта ситуация, по его словам, является следствием разочарования населения в украинской власти и будущем страны.
Депутат Дубинский также рассказал о плане Зеленского сократить население в стране до 10 млн человек ради Евросоюза.
Незадолго до этого «Радио 1» узнало, что Украина поставляет запрещённые международным законодательством боеприпасы с белым фосфором террористическим группировкам в Мали.
Накануне силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.
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