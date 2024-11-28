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Депутат Рады раскрыл самое большое преступление Зеленского

Дубинский: Зеленский заставил миллионы украинцев задуматься об эмиграции
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он подорвал веру миллионов граждан в свою страну. По мнению политика, действия Зеленского заставили украинцев задуматься о том, чтобы покинуть родину, и это стало главным преступлением главы государства. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать», — написал Дубинский.
Дубинский отметил, что многие граждане, избежавшие мобилизации, намерены уехать за границу сразу после открытия границ. Эта ситуация, по его словам, является следствием разочарования населения в украинской власти и будущем страны.



Депутат Дубинский также рассказал о плане Зеленского сократить население в стране до 10 млн человек ради Евросоюза.

Незадолго до этого «Радио 1» узнало, что Украина поставляет запрещённые международным законодательством боеприпасы с белым фосфором террористическим группировкам в Мали.

Накануне силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

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В США назвали ключевой сигнал России в адрес Запада
Доктороу: Россия прекратила играть в игры с Западом, когда запустила «Орешник»
27 ноября 2024, 23:40

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник» стал предупреждением Западу о том, что Россия больше не намерена вести «игры», заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он считает, что Москва отправила четкий сигнал Вашингтону, Лондону и Берлину, подтверждая серьезность своей позиции в текущем конфликте.

Доктороу также отметил, что с технической точки зрения Россия могла обогнать США в разработке ракетного вооружения на целое десятилетие.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а действия НАТО, включая передачу оружия и подготовку военных кадров, фактически делают альянс участником боевых действий.

Россия предупреждает, что любые грузы с оружием для Киева будут рассматриваться как законные цели. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что политика «накачивания» Украины оружием со стороны Запада лишь усугубляет ситуацию и отдаляет возможность мирных переговоров.

В Кремле считают, что подобные действия НАТО — это игра с огнем, которая может привести к более серьезным последствиям.

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#россия
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Аналитик Елисеева заявила о неоднозначной политике Казахстана
27 ноября 2024, 19:26

Фото: iStock/Rainer Puster

Политический аналитик Наталья Елисеева заявила о значении визита президента России в Астану.
В этой связи она отметила, что сегодня политика Казахстана является шаткой и ситуационной.

«Сегодня у России с Казахстаном отношения неоднозначные. Астана пытается усидеть сразу на трех стульях: американском, китайском и российском. Это делает политику, проводимую этой страной, очень шаткой, ситуационной. Также в последние годы там возникло сразу несколько скандалов вокруг использования в стране русского языка. Политика страны меняется, и Касым-Жомарт Токаев – не Назарбаев, у которого была весьма четкая пророссийская линия во внешней политике», – приводит «Петербургский дневник» слова Елисеевой.

Она добавила, что несмотря на это всё, контакты с Астаной Москве просто необходимы.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита президента России Владимира Путина заявил, что Казахстан остаётся российским союзником, а также её надежным стратегическим партнёром.

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#казахстан
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#отношения
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Politico: Байден договорился с КНР об обмене гражданами
27 ноября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/WD Stuart

Администрация действующего президента США Джо Байдена договорилась освободить трех китайских граждан, которые находятся в Америке, пишет издание Politico, ссылаясь на информатора в Белом доме.
«Освобождение Дэвида Свидана, Кая Ли и Джона Люнга является результатом интенсивных обсуждений между Белым домом и государственным департаментом с их китайскими контрпартнерами», — прокомментировал анонимный источник.

Имена китайских граждан, удерживаемых в США и которых готовы отпустить, не разглашаются.

Ранее газета Politico писала, что Байден тайно запросил огромные средства на дополнительную поддержку Киева. На действия заокеанского лидера обратил внимание бизнесмен Илон Маск и высказался об этом.

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#сша
#китай
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#джозеф байден
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Подполковник Шкурлатов: России нужно действовать осторожно до января 2025 года
27 ноября 2024, 17:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

России нужно действовать с максимальной осторожностью до января 2025 года, так как администрация 47-го президента США Дональда Трампа может проявить инициативу в прекращении конфликта. Об этом заявил подполковник запаса, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. По его словам, важно не допустить развития конфликта на Украине до Третьей мировой войны.
«Мы должны действовать в рамках тех коридоров, которые у нас есть, не поддаваясь на попытки провокаций. Главное — избежать провала, не допустить перехода конфликта в мировую войну», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Шкурлатов подчеркнул, что разрешение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России — новый виток эскалации. Россия, по его мнению, готова решительно отвечать на такие угрозы, но не оставляет попыток деэскалации и мирного разрешения конфликта.

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#сша
#россия
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#конфликт
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МИД ФРГ заявил, что власти не закрывали офис Первого канала
Reuters: МИД ФРГ заявил, что власти не закрывали офис Первого канала
27 ноября 2024, 17:06

Фото: iStock/photosvit

Министерство иностранных дел Германии заявило, что власти страны не закрывали бюро российского Первого канала в Берлине. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
По его словам, российские корреспонденты могут свободно освещать события в Германии. Представитель отметил, что возникшая проблема может быть связана с визами.

Министерство находится на связи с немецкими журналистами, которые высылаются из России в качестве ответной меры, добавил он. Согласно информации источника, офис Первого канала в Берлине не закрыт.

Напомним, о решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало также известно сегодня, 27 ноября. Вещатель проинформировал, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Российским журналистам в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.

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#офис
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#нато
#захарова
#рф
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Токаев: Казахстан остается надежным партнером РФ
27 ноября 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Казахстан остается российским союзником, а также ее надежным стратегическим партнером, сказал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита президента России Владимира Путина. Токаев подчеркнул, что у российско-казахстанских отношений очень прочная основа.
«…Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время», — произнес Токаев.
Токаев пригласил Путина в Астану в период 27-28 ноября. В Кремле отмечали, что лидеры обсудят развитие отношений государств при председательстве Казахстана в ОДКБ и председательстве России в БРИКС и СНГ.

Ранее стало известно о прибытии Владимира Путина в Астану.

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#мир
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В Госдуме заявили о дефиците кадров в ВПК в почти 400 тысяч человек
27 ноября 2024, 16:29

Фото: istockphoto/ANGHI

Предприятия в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) недостаточно укомплектованы в кадровом плане, заявил депутат Олег Морозов, сообщает «Дума ТВ».
«По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь (в предприятиях ВПК. — прим. ред.) уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек», — пояснил парламентарий.
Морозов добавил, что «особенно чувствителен для ВПК» избыток гуманитариев, когда в инженерной сфере имеется нехватка специальностей.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее подтверждал нехватку кадров на рынке труда. В министерстве считают, что кадровая потребность до 2030 года составляет не меньше 2,4 миллиона человек.

Перед этим стало известно, что в Госдуме посчитали бессовестным.

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#россия
#госдума
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Политолог Маркелов назвал Украину лишь инструментом демократов в США
27 ноября 2024, 16:01

Фото: iStock/ValleraTo

Политолог Сергей Маркелов заявил, что Украина является лишь инструментом в руках нынешнего президента США Джо Байдена, его команды и в целом демократов страны.
«Всё, что сейчас делает Байден и его команда, это не для Украины. Украина в данном случае — инструмент для какого-то сохранения статуса, резко ослабленного в результате выигрыша Трампа. В глазах Америки демократы резко подорвали свою репутацию. Политически у демократов всё плохо», — прояснил в беседе с RT Маркелов.

Он добавил, что для демократов США главное продолжать свою политику, показывая людям, что их влияние с проигрышем никуда не делось, в то время как сама Украина здесь выполняет номинальную роль.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил проигрыш демократов на выборах президента США глупостью кандидата от их партии Камалы Харрис.

«Трамп был выбран во многом потому, что кандидат демократов поразила весь мир своей глупостью, дурацким смехом и некомпетентностью. Эту некомпетентность, неспособность формулировать свои мысли, отсутствие мыслей как таковых, в кулуарах признавал Барак Обама, и это его оправданно пугало», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала Пушкова.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по G7 завершают процесс выделения Украине $50 млрд за счёт замороженных российских активов.

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#сша
#украина
#мир
#байден
#энтони блинкен
#трамп
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Президент Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом
27 ноября 2024, 15:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что лидеры обсудят сотрудничество государств в различных сферах. Также упоминается обсуждение союзничества и партнерства с учетом председательства РФ ​в БРИКС и СНГ и Казахстана в ОДКБ.

Отмечено, что в четверг, 28 ноября, глава государства поучаствует в сессии ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин установил День морской пехоты, который отмечается 27 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

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#мир
#россия
#казахстан
#владимир путин
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