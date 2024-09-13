Зеленский возложил ответственность за свой «мирный план» на Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по урегулированию конфликта с стране полностью зависит от главы США Джо Байдена. Об этом он заявил в ходе Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
Зеленский указал на то, что его план содержит немного пунктов, но исход каждого из него будет напрямую зависеть от Байдена. Он добавил, что в настоящее время не может полностью назвать все пункты своей инициативе, поскольку дал слово американскому коллеге.
Украинский лидер утверждает, что в сентябре состоится его встреча с Байденом, в ходе которой он представит свой план.
Ранее Зеленский сообщил, что подготовил план по завершению конфликта на Украине. В стране неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы других государств, отмечая, что намерены продвигать лишь формулу Зеленского.
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Украинский лидер утверждает, что в сентябре состоится его встреча с Байденом, в ходе которой он представит свой план.
Ранее Зеленский сообщил, что подготовил план по завершению конфликта на Украине. В стране неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы других государств, отмечая, что намерены продвигать лишь формулу Зеленского.
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Анастасия Чинкова