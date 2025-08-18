Зеленский прибыл в костюме в Белый дом на переговоры с Трампом

18 августа 2025, 18:40

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где у него пройдут переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В отличие от прошлого раза, глава киевского режима надел рубашку и пиджак.