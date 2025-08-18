Зеленский прибыл в костюме в Белый дом на переговоры с Трампом
Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где у него пройдут переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В отличие от прошлого раза, глава киевского режима надел рубашку и пиджак.
Как отмечает telegram-канал Mash, до этого Зеленский встречался со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом и лидерами стран Евросоюза, которые дали ему последние наставления перед беседой с Трампом.
Напомним, что в прошлый раз Зеленскому предъявили за то, что он прибыл в Белый дом в несоответствующем виде. Тогда на это обратил внимание сам Трамп и заявил, ряд американцев недовольны тем, что глава киевского режима не уважает официальный стиль.
