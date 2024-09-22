Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае проигрыша в нынешней президентской гонке не будет добиваться переизбрания на следующих выборах в 2028 году. Такое заявление он сделал в эфире телепрограммы Full Measure.