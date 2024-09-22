Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, передает информационное агентство «Укринформ».
Отмечается, что глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами западных стран и международных организаций. Зеленский также обсудит с руководителями американских компаний вопрос удовлетворения энергетических потребностей Украины.
Планируется, что Зеленский также выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН и выступит на дебатах Генеральной Ассамблеи.
Ранее бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман сообщил, что Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом попросит США разместить на территории республики силы НАТО.
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Планируется, что Зеленский также выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН и выступит на дебатах Генеральной Ассамблеи.
Ранее бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман сообщил, что Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом попросит США разместить на территории республики силы НАТО.
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Александр Климов