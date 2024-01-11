Зеленский приехал в Эстонию для встречи с президентом и премьер-министром

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин. Здесь он проведёт встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас.
Ранее премьер-министр Кая Каллас заявила, что будет рада приветствовать Зеленского в Эстонии. Она также добавила, что для победы Украины Таллин готов поддерживать её так долго, как это будет необходимо.
Читайте также:
Науседа прокомментировал возможные итоги саммита НАТО в Вашингтоне для Украины
Зеленский встретится с президентом и главой правительства Литвы
«Две конкретные вещи»: Зеленский выдвинул НАТО жёсткие требования
Александр Бойцов