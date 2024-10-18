Украинская власть видит три сценария развития украинского конфликта после американских выборов. Об этом в разговоре с Financial Times (FT) заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Один из них — дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков». В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, мы видим [два] других пути», — сказал политик.
Детали двух других сценариев экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, не раскрыл и даже не ответил, будут ли они позитивными для республики. Он только подчеркнул чувствительность данного вопроса для украинского населения.
Ранее сообщалось, как в Польше отреагировали на «победный план» Зеленского.
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Никита Кротов