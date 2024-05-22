Зеленский призвал НАТО сбивать воздушные цели над Украиной

Страны НАТО должны сбивать воздушные цели над Украиной, если не могут поставить стране самолеты, пишет Reuters
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на призыв к западным союзникам поставить Украине 120-130 самолетов. По его мнению, если страны альянса не могут предоставить авиацию, им надо непосредственно оказывать помощь Киеву.
Он добавил, что НАТО надо поднимать самолеты в воздух и сбивать цели. Должна рассматриваться возможность прямой помощи Киеву, отметил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский потребовал срочную доставку самолетов на Украину.
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Он добавил, что НАТО надо поднимать самолеты в воздух и сбивать цели. Должна рассматриваться возможность прямой помощи Киеву, отметил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский потребовал срочную доставку самолетов на Украину.
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Алёна Самарева