Андрей Ермак
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы президента на Украине пройдут сразу после завершения вооруженного конфликта. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, сейчас все ресурсы Киева уходят на противостояние с Россией.
«Сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну», — пояснил он.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Зеленский «уперся напрочь» и не хочет мира. По его мнению, раньше считали, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада, однако сейчас очевидно, что западные политики больше хотят мира, чем сам Зеленский. Сам Запад при этом не может остановить поставки вооружения и выделение средств Украине. Если они решатся на этот шаг, то «потеряют лицо», считает белорусский лидер.
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