Зеленский назвал причину снижения возраста мобилизации

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что молодёжь нужна на фронте из-за сильных технических навыков.
Как отметил Зеленский, современный конфликт требует серьёзной технической подготовки, в том числе для управления дронами и обеспечения киберзащиты. Молодёжь лучше остальных справляется с такими задачами, поэтому станет незаменимой частью в этих направлениях.
Так он объяснил решение снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет на Украине в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу.
Верховная рада приняла закон о снижении возраста мобилизации в мае 2023 года. Однако он был подписан лишь спустя год — в апреле 2024 года.
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Так он объяснил решение снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет на Украине в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу.
Верховная рада приняла закон о снижении возраста мобилизации в мае 2023 года. Однако он был подписан лишь спустя год — в апреле 2024 года.
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Алёна Самарева