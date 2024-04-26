Зеленский снял с должности командующего ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца и назначил главой администрации государственной специальной службы транспорта. Соответствующие указы размещены на сайте офиса главы государства.
«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего сил поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.
Сообщается, что следующим указом он был назначен главой администрации государственной специальной службы транспорта. Его предшественник ушел в отставку.
Ранее Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Свой пост Данилов занимал с 2019 года. Аналитики считают, что президент Украины уволил Данилова из-за его необдуманных и резких заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле». Новым секретарем СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко, возглавлявший ранее Службу внешней разведки (СВР).
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