Зеленский снял с должности командующего ВСУ

В Кремле не видели сообщений о том, что у арестованного по факту получения взятки в особо крупном размере бывшем заместителе министра обороны Тимура Ивановка есть особняк на Рублевке. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.