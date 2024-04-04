Зеленский проигнорировал просьбы Карлсона об интервью

Американский журналист Такер Карлсон сообщил на своей странице в социальной сети X, что президент Украины Владимир Зеленский, у которого он попросил интервью, не ответил ему на предложения.
Карлсон, опубликовавший видеоинтервью с конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, заявил, что он также просил об интервью спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, но не получил ответа.
Ранее журналист заявил, что администрация президента США Джо Байдена тратит сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России.
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«Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», – добавил Карлсон.
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Александр Климов