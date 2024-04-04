В ВСУ назвали неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений

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Высокоранговый офицер ВСУ заявил, что ожидаемые Киевом истребители F-16 уже неактуальны в условиях 2024 года. Об этом пишет издание Politico.
«Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны», — отметил военнослужащий.Он обратил внимание, что оружие могут доставить тогда, когда оно уже не требуется.
«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», — резюмировал офицер.Ранее сообщалось, что Украина нашла способ вскрывать позиции Вооруженных сил РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак