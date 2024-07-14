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ФБР опознало подозреваемого в покушении на Трампа

CNN: ФБР опознало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании
14 июля 2024, 06:37
Фото: iStock/domoyega

Фото: iStock/domoyega

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опознало подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что им оказался 20-летний житель штата. Пока его имя не разглашают.

Покушение на политика было совершено в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо Трампа. Окровавленного политика сотрудники охраны быстро вывели со сцены. Его доставили в больницу, где он находится до сих пор, а стрелка ликвидировали.



Трамп позднее рассказал, что потерял много крови, однако чувствует себя хорошо и готов в понедельник посетить съезд Республиканской партии в штате Висконсин.

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#стрельба
#сша
#митинг
Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа
New York Post: стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс
14 июля 2024, 07:40

Фото: iStock/IndiaUniform

Стрелка, устроившего покушение на Дональда Трампа, зовут Томас Мэтью Крукс. Об этом со ссылкой на свои источники информирует издание New York Post.
20-летний преступник жил в пригороде Питтсбурга под названием Бетел-Парк. Согласно информации источника, Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, которое находилось в ста метрах от сцены, где выступал Трамп.

Уточняется, что преступник был ликвидирован снайпером Секретной службы, рядом с его телом была найдена винтовка AR-15.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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#стрельба
#сша
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«Потерял много крови»: Трамп рассказал о ранении после покушения
Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови
14 июля 2024, 04:54

Фото: iStock/sudok1

Экс-президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в результате стрельбы пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, отчего он потерял много крови.
Также он подтвердил, что стрелявшего в него мужчину ликвидировали. Однако в данный момент его личность не установлена.

Трамп выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу. А также выразил соболезнования семье погибшего зрителя.

Как сообщил сын политика, в настоящее время Трамп по-прежнему находится в больнице.

Покушение на Трампа произошло в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл девять выстрелов, по касательной задев Трампа.

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#пострадавший
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«Опасные времена»: Илона Маска дважды пытались убить
Маск сообщил, что за последние восемь месяцев его два раза пытались убить
14 июля 2024, 04:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Американский бизнесмен Илон Маск после покушения на экс-главу США Дональда Трампа заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
По словам Маска, грядут опасные времена. За последние восемь месяцев двое незнакомых мужчин пытались убить его. Они были арестованы в порядка 20 минутах езды от штаб-квартиры компании Tesla в Техасе.

Напомним, что в субботу было совершено покушение на Трампа. Неизвестный в ходе выступления политика в Пенсильвании открыл стрельбу. В общей сложности было выпущено девять пуль. Одна из них по касательной прошла мимо Трампа и задела его ухо. Кандидат в президенты находится в больнице.

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#дональд трамп
#стрельба
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Два человека находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Трампа
Один человек погиб, двое пострадали после стрельбы на митинге Трампа
14 июля 2024, 04:14

Фото: iStock/Pro100Dzu

Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщила секретная служба США.
Отмечается, что в результате стрельбы был смертельно ранен один из зрителей. Также ранены и находятся в критическом состоянии ещё два человека.

Ранее сообщалось, что был ликвидирован стрелок, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания неизвестный произвёл несколько выстрелов. Одна из пуль задела политика, которого с окровавленным ухом оперативно вывели со сцены. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

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Стало известно, кто стрелял в Трампа
NYP: стрельбу на митинге Трампа устроил снайпер с расстояния в сотни метров
14 июля 2024, 03:51

Фото: iStock/Artem Zakharov

Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил профессиональный снайпер. Об этом пишет The New York Post.
Отмечается, что в политика стрелял профессиональный снайпер, который находился на крыше здания в сотнях метров от Трампа.

Напомним, что стрелка ликвидировали.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал выступление перед избирателями в штате Пенсильвания из-за прозвучавших выстрелов. Одна из выпущенных пуль задела политика. Трампа с окровавленным ухом сотрудники охраны вывели со сцены. Расследуют данное дело как покушение на убийство.

О произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, который осудил покушение и заявил, что молится о выздоровлении Трампа. Также к молитвам о здоровье политика призвал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

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#митинг
#сша
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Стрельбу на митинге в США расследуют как покушение на убийство Трампа
14 июля 2024, 03:02

Фото: iStock/Muhammad Farhad

Стрельба на митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания расследуется как покушение на убийство. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники в силовых структурах США.
Отмечается, что стрельба произошла за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии в штате Висконсин, на котором Трампа должны были официально объявить кандидатом на предстоящих в ноябре выборах президента США.

Ранее сообщалось, что на Трампа совершили покушение во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Политика ранили в ухо. Стрелка ликвидировали.

Президента США Джо Байдена уведомили о произошедшем. Глава государства осудил покушение, заявив, что теперь молится за скорейшее выздоровление Трампа.

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#дональд трамп
#стрельба
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#расследование
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Подозреваемый в покушении на Трампа мёртв
CBS: подозреваемый в покушении на Трампа мёртв
14 июля 2024, 02:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Подозреваемый в стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания мёртв. Об этом сообщает CBS.
Ранее сообщалось, что на экс-президента США было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в городе Батлер. Трампу пришлось прервать свою речь из-за внезапно раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что политик был ранен в ухо. Сразу же после этого со сцены его увели сотрудники личной охраны. Трампа доставили в больницу, где он проходит необходимые обследования.

Позднее о произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, который заявил, что не знал о готовящемся покушении на Трампа.

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NYT: Трамп после стрельбы на митинге чувствует себя хорошо, проходит медосмотр
#дональд трамп
#стрельба
#митинг
#погибший
#пострадавший
#сша
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Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге Трампа
WTAE: Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге Трампа
14 июля 2024, 02:27

Фото: iStock/mirror-images

По предварительным данным, один человек погиб при стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал WTAE, ссылаясь на прокурора округа Батлер.
Ранее сообщалось, что Трамп прервал своё выступление перед избирателями в городе Батлер штата Пенсильвания из-за раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что политика под руки уводят сотрудники его личной охраны. Он ранен, у него окровавлено ухо. В настоящее время Трамп Находится в больнице, его здоровью ничто не угрожает. Стрелка разыскивает полиция.

Позднее стало известно, что о произошедшем известили президента США Джо Байдена.

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NYT: Трамп после стрельбы на митинге чувствует себя хорошо, проходит медосмотр
#дональд трамп
#сша
#стрельба
#погибший
#пострадавший
#митинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT: Трамп после стрельбы на митинге чувствует себя хорошо, проходит медосмотр
14 июля 2024, 01:56

Фото: iStock/VILevi

Экс-президент США и участник предвыборной гонки Дональд Трамп после инцидента со стрельбой на митинге чувствует себя хорошо, сейчас он проходит медосмотр в больнице. Об этом сообщает New York Times. Расследованием случившегося на выступлении занимается секретная служба.
Стрельба началась во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании в городе Батлер. Во время речи политика послышались выстрелы, спустя секунду кандидат схватился за ухо и бросился лицом в пол. Спустя еще одно мгновение Трампа закрыли своими телами сотрудники секретной службы. Они же через какое-то время увели политика со сцены.

Судя по полному видео с моментом стрельбы, пуля прошла в сантиметрах от головы кандидата в президенты США, у него окровавлено ухо, однако по вскинутому вверх кулаку можно предположить, что ранение не тяжелое.

По данным издания RSBN, секретная служба разбирается в случившемся, стрелявшего пока не поймали.

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