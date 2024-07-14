ФБР опознало подозреваемого в покушении на Трампа

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США опознало подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что им оказался 20-летний житель штата. Пока его имя не разглашают.
Покушение на политика было совершено в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо Трампа. Окровавленного политика сотрудники охраны быстро вывели со сцены. Его доставили в больницу, где он находится до сих пор, а стрелка ликвидировали.
Трамп позднее рассказал, что потерял много крови, однако чувствует себя хорошо и готов в понедельник посетить съезд Республиканской партии в штате Висконсин.
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Покушение на политика было совершено в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо Трампа. Окровавленного политика сотрудники охраны быстро вывели со сцены. Его доставили в больницу, где он находится до сих пор, а стрелка ликвидировали.
Трамп позднее рассказал, что потерял много крови, однако чувствует себя хорошо и готов в понедельник посетить съезд Республиканской партии в штате Висконсин.
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Анастасия Чинкова