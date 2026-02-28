Зеленский пропустил заседание о судьбе Украины
The Hill: Зеленский пропустил заседание в США по судьбе Украины
Владимир Зеленский пропустил заседание Мирного совета, организованного президентом США Дональдом Трампом, где обсуждалось будущее Украины. Об этом сообщает The Hill.
Встреча состоялась в США. На ней присутствовали несколько мировых лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Аргентины Хавьера Милея.
«В то время как лидеры <…> собрались, чтобы поднять тост за новую эру «коммерческой дипломатии», человек, чья судьба страны была главной темой обсуждения, находился в другом месте», — говорится в статье.По мнению ее авторов, своим отсутствием Зеленский пытался продемонстрировать, что выживание государства нельзя продать или купить, как проблемный актив при слиянии компаний в сфере недвижимости.
Инициатива Мирного совета основана на идее «коммерческой дипломатии». Урегулирование украинского конфликта рассматривается через призму экономических стимулов. Участники встречи обсуждали потенциальную роль западного бизнеса в проектах реконструкции и роль отдельных стран в будущих гарантиях безопасности Киева. Однако, как подчеркивает The Hill, отсутствие украинской делегации ставит под сомнение реалистичность таких планов.