Зеленский пропустил заседание о судьбе Украины

28 февраля 2026, 08:54

The Hill: Зеленский пропустил заседание в США по судьбе Украины

Владимир Зеленский пропустил заседание Мирного совета, организованного президентом США Дональдом Трампом, где обсуждалось будущее Украины. Об этом сообщает The Hill.





Встреча состоялась в США. На ней присутствовали несколько мировых лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Аргентины Хавьера Милея.

«В то время как лидеры <…> собрались, чтобы поднять тост за новую эру «коммерческой дипломатии», человек, чья судьба страны была главной темой обсуждения, находился в другом месте», — говорится в статье.