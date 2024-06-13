Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман Аль Сауд провели переговоры в Джидде. Об этом сообщил украинский глава в своём Телеграм-канале.
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом вечером 12 июня.
Помимо этого, как утверждает украинский лидер, обсуждалась подготовка к конференции по Украине.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
Читайте также:
На Западе назвали причину провала конференции по Украине
Россия предложила ООН снять санкции с Северной Кореи
Высшее руководство Саудовской Аравии не встретило Зеленского в аэропорту
«Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей», — написал Зеленский.
Помимо этого, как утверждает украинский лидер, обсуждалась подготовка к конференции по Украине.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
Читайте также:
На Западе назвали причину провала конференции по Украине
Россия предложила ООН снять санкции с Северной Кореи
Высшее руководство Саудовской Аравии не встретило Зеленского в аэропорту
Алина Юрчак