Орбан раскритиковал заявление лидеров ЕС по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсетях раскритиковал страны ЕС за их попытки диктовать условия России и США и назвал их «жалкими и слабыми».
По его словам, если европейцы не могут договориться по важным вопросам, а сильные лидеры — президенты США и России — садятся за стол переговоров, то крики с трибуны ничего не изменят и только выставляют Европу в плохом свете. Орбан предупредил, что худшее для Европы — выглядеть бессильной.
Он призвал Евросоюз стать решительнее и играть более активную роль в урегулировании конфликтов в соседних регионах, отметив, что Венгрия не раз предлагала инициировать саммит Россия—ЕС. По его словам, Будапешт также отказался поддержать недавнее заявление ЕС, поскольку тот включает призыв к как можно более быстрой интеграции Украины в союз — позицию, которая, по результатам опроса в Венгрии, не поддерживают 95% респондентов.
Между тем Кремль и Белый дом сообщили о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в центре переговоров будут варианты долгосрочного урегулирования на Украине. Сам Трамп пообещал на переговорах попросить Путина положить конец конфликту, при этом выразил недовольство действиями Владимира Зеленского и сообщил о намерении организовать его встречу с российским лидером.
