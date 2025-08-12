Орбан раскритиковал заявление лидеров ЕС по Украине

12 августа 2025, 16:21

Виктор Орбан: лидеры ЕС показали слабость в стремлении ставить условия РФ и США

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсетях раскритиковал страны ЕС за их попытки диктовать условия России и США и назвал их «жалкими и слабыми».