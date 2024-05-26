Российская армия расширила зону контроля за Работино

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Армия ВС РФ расширила зону контроля за Работино. Об этом сообщил глава запорожского народного движения Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника», – заявил он.
Ранее Рогов сообщил об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на нескольких направлениях. По его словам, украинская армия уже была вытеснена из Работино, из сел Урожайное и Старомайорское.
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Александр Климов