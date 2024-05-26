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Расчеты «Града» нанесли удары по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и личному составу противника на донецком направлении, заявило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что удар был организован артиллеристами 1-го армейского корпуса.
Ранее российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска Харьковской области из-под ударов украинской армии и оказали им медицинскую помощь. Известно, что во время отступления из города украинские войска атаковали жилые дома с помощью артиллерии и дронов-камикадзе.
Кроме того, за это время российская армия расширила зону за Работино.
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Ранее российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска Харьковской области из-под ударов украинской армии и оказали им медицинскую помощь. Известно, что во время отступления из города украинские войска атаковали жилые дома с помощью артиллерии и дронов-камикадзе.
Кроме того, за это время российская армия расширила зону за Работино.
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Александр Климов