Попавшие в плен украинские военные призвали солдат ВСУ к сдаче

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Два украинских военнослужащих, захваченных российскими бойцами в плен, потребовали от военнослужащих украинской армии сдаться, передают «Известия».
«Ребята, мы сейчас сдались. Сдавайтесь и вы», – сказал один из пленных.
Второй заключенный рассказал, что в детстве он 8 лет ходил в школу в России и не жалел об этом. По его словам, он также служил и работал в Москве.
«Ребята, не воюйте, это ни к чему доброму не приведет», – поведал он.
По данным «Известий», украинские военнослужащие попали в плен на запорожском направлении. Это произошло после того, как бойцы отдельного разведывательного батальона 19-й мотострелковой дивизии при поддержке мотострелков подразделения «Сатурн» взяли штурмом одну из позиций ВСУ.
Ранее сообщалось, что за неделю на линии фронта в плен сдались 67 солдат украинской стороны.
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Александр Климов