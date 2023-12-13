Зеленский раскрыл неожиданную деталь о ЗРК Patriot

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot размещены только вокруг украинской столицы, приводит его слова издание Politico.
По словам украинского лидера, другие регионы страны не защищены, так как ЗРК хватает только для создания купола над столицей. Зеленский не стал уточнять количество комплексов, которыми располагает Киев, но отметил, что их не так много.
Журналисты оценили слова президента и заявили, что он тем самым, пытался намекнуть, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, которые могут быть рассредоточены во всех регионах.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили американский ЗРК Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что только российское вооружение может поражать орудие такого типа.
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Журналисты оценили слова президента и заявили, что он тем самым, пытался намекнуть, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, которые могут быть рассредоточены во всех регионах.
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Анастасия Крестьянова