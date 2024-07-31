В интервью французской газете Le Monde глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил сложность вопроса об отказе от территорий в контексте урегулирования конфликта с Россией.
Зеленский отметил, что восстановление территориальной целостности Украины является ключевым элементом справедливого мира, однако он подчеркнул, что это не обязательно должно происходить исключительно через военные действия.
Кроме того, Зеленский выразил сомнения в успешности второй конференции по урегулированию конфликта, если в ней не будут участвовать представители России. Он отметил, что для достижения реального прогресса в переговорном процессе необходимо вовлечение всех ключевых сторон, включая российскую сторону.
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«Я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности, но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия», — заявил он.
Кроме того, Зеленский выразил сомнения в успешности второй конференции по урегулированию конфликта, если в ней не будут участвовать представители России. Он отметил, что для достижения реального прогресса в переговорном процессе необходимо вовлечение всех ключевых сторон, включая российскую сторону.
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Елена Перлова