Зеленский заявил о подготовке к восстановлению дипотношений с Сирией

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Владимир Зеленский заявил, что с целью поддержки новых властей Сирии Украина «будет коммуницировать с европейцами и США», а также сообщил о готовящемся возобновлении дипломатических отношений двух стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский также заслушал доклад министров иностранных дел и аграрной политики страны об их визите в Сирию. По его словам, программа «Зерно из Украины» будет настроена для сотрудничества с администрацией Сирии.
Ранее Зеленский сообщил, что обсудил со своими чиновниками помощь Сирии. Он отметил, что Украина выражает готовность отправить в государство гуманитарный груз в виде зерна, муки и масла. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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