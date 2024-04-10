«Крепкий план»: Рогов высмеял слова Зеленского о новом контрнаступлении

У президента Украины Владимира Зеленского действительно есть какой-то план, однако он никак не связан с новым контрнаступлением ВСУ. Такое мнение выразил глава общественно движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
«То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности», — цитирует РИА Новости Рогова.
При этом он добавил, что с таким же успехом Зеленский может объявить новое контрнаступление ВСУ на правом берегу Днепра или где-то под Львовом.
Напомним, накануне Зеленский заявил в интервью Bild, что в стране разработан план нового контрнаступления, а для победы над Россией необходимо лишь современное вооружение.
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