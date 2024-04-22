Зеленский рассказал о последствиях поражения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что может произойти, если Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой. Об этом Зеленский рассказал в интервью NBC.
Зеленский объяснил последствия поражения Украины и допустил, что тогда Россия начнет конфликт со странами Балтии.
В том же интервью Зеленский заявил, что у Украины есть шансы на победу. Он также выразил надежду, что Киев действительно получит системы вооружения, в которых «так нуждаются тысячи солдат».
Ранее стало известно об отправке военных советников НАТО на Украину.
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«Если Украина не выстоит, Путин точно вторгнется в Балтийские государства, далее под ударом будет Польша и часть Германии. Просто потому, что Путин хочет вернуть "влияние" Советского Союза», — заявил он.
В том же интервью Зеленский заявил, что у Украины есть шансы на победу. Он также выразил надежду, что Киев действительно получит системы вооружения, в которых «так нуждаются тысячи солдат».
Ранее стало известно об отправке военных советников НАТО на Украину.
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Александр Климов