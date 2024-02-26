Демократ сознался в создании дипфейка Байдена

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Политтехнолог Стив Крамер, работающий с Демократической партией США, признался в том, что подделал с помощью искусственного интеллекта голос главы государства Джо Байдена и обзвонил избирателей в штате Нью-Гэмпшир, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.
Эта история началась 20 января, за два дня до праймериз в Нью-Гэмпшире, и стала предметом полицейского расследования. Крамер работал в то время с конгрессменом Дином Филлипсом, конкурентом Байдена в борьбе за право представлять демократов на президентских выборах. Но Крамер не связал имя клиента со своим поступком.
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