Демократ сознался в создании дипфейка Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с Владимиром Путиным во время встречи в рамках «нормандского формата» в 2019 году в Париже, когда обсуждался вопрос прекращения огня на Донбассе. Об этом 26 февраля пишет портал Lenta.ru.